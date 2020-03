Chacabuco cierra las vías de acceso

El intendente Víctor Aiola, en conferencia de prensa realizada ayer, dijo que desde las 00.00 de hoy viernes se cerró el acceso de personas a Chacabuco y localidades del partido, hasta el miércoles. Solamente se permitirá el ingreso de artículos de primera necesidad, como sustancias alimenticias y remedios.

En Chacabuco hay 133 personas en cuarentena y un caso sospechoso que es el de un bebé.

Medidas

Colectivos y camiones no van a poder ingresar a la ciudad y las localidades.

Habrá controles en los accesos y caminos rurales.

Se está gestionando la adquisición de pistolas que midan la temperatura de las personas.

También se restringe la circulación de motos para evitar accidentes de tránsito que ocupen al personal de Salud. En las plazas se van a montar operativos policiales para desplazar a las personas que allí se congreguen.

Dijo que todos los negocios deben cerrar sus puertas salvo los que venden alimentos y medicamentos.

"Estas medidas son muy necesarias", afirmó el intendente. "No estamos de vacaciones ni para hacer peñas o asados", sostuvo.

"Los chacabuquenses nos tenemos que cuidar entre todos", expresó. Anunció la aceleración de tareas para terminar la tercera ala del Hospital.

En el Municipio se dedicarán todos los servicios esenciales como Salud y Seguridad.

En cuanto a las tasas, se está evaluando un sistema para cobrarlas.

Los negocios que no cumplan serán clausurados.

Bromatología saldrá a fumigar lugares públicos.

Desarrollo Social buscará asistir a ancianos que estén solos.

Aiola pedirá que se forme un comité de crisis regional sobre coronavirus.

Aiola tachó de irresponsable a una pediatra que habló de un caso positivo en un grupo de chat de Whatsapp. Agregó que se le iniciará un sumario administrativo por más que se haya desdicho.

Florentino Ameghino también se sumó a la medida

En vísperas del fin de semana largo y ante el crecimiento de casos de coronavirus en el país, la ciudad de Ameghino decidió guarecerse fuerte y cerró toda comunicación con el exterior, al igual que Chacabuco. En ese marco, la Municipalidad, a cargo del intendente Calixto Tellechea, comunicó que los accesos Cementerio - Ruta Provincial 66 y Colectora Ruta Nacional 188 (Nitrap) permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.