Federico Storani visitó Chacabuco

El intendente municipal de Chacabuco, Víctor Aiola, recibió en su despacho el último viernes a Federico Storani, ex diputado nacional e histórico dirigente de la Unión Cívica Radical.

El ex ministro del Interior estuvo acompañado por el ex diputado nacional por Cambiemos, Alejandro Echegaray, además de la dirigente juninense Verónica Borsani.

Además, en el encuentro estuvieron presentes el senador provincial, Agustín Máspoli; el secretario de Gobierno, Alejo Pérez, y el presidente del Comité Alem de Chacabuco, Ezequiel Courade.

Posteriormente, Storani realizó una conferencia de prensa en el Círculo Italiano y participó de una cena en el Sindicato de Choferes de Camioneros, que contó con alrededor de 300 concurrentes.

Allí hablaron el contador Pérez: el intendente municipal Víctor Aiola, quien señaló que “el radicalismo y la provincia necesitan dirigentes que tengan gestión y que conozcan los problemas de la gente”.

Cerró el acto Freddy Storani, quien se refirió al nuevo rol del radicalismo y en ese sentido sostuvo que el partido tiene que plantear propuestas y no quedarse en posturas "anti", que consisten poner palos en la rueda.

En lo que respecta a Juntos por el Cambio, consideró que no hay que romperlo, pero sí darle propuestas a quienes los votaron. También se manifestó a favor de crear por ley un Consejo Económico y Social.