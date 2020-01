Felice: "El director de la Región Sanitaria III es un irresponsable"

En el marco de una entrevista con el medio local La Posta de Chacabuco, el director de la Región Sanitaria III, Jorge Herce, dijo que "están en claro los matices en las diferentes gestiones: vengo de ver un sistema de salud municipal como el de Alem, que funciona muy bien, y después, por otro lado, tenés estas inequidades que ocurren incluso dentro de la misma Región Sanitaria, otros que están pasando por dificultades. No puede ser un privilegio vivir en Alem y un castigo vivir en Chacabuco, parece mentira".

Las respuestas por parte de los funcionarios del gobierno de Chacabuco que encabeza el intendente Víctor Aiola, no tardaron en llegar. En diálogo con Democracia, el secretario de Evaluación de Gestión del Municipio, Maximiliano Felice, consideró que lo que dijo el director de la Región Sanitaria III, Jorge Herce "es una falta de respeto a los chacabuqueneses, porque no es un castigo vivir acá, más allá del contexto que se quiera analizar, nacimos y vivimos acá, tenemos a nuestros padres, a nuestros hijos, convivimos más allá de las diferencias, con aciertos y con errores".

Por otro lado, Felice aseguró que "nos parece, incluso, irresponsable hacer esas declaraciones siendo el director de Región Sanitaria III, asumió el 10 de diciembre y todavía no visitó nuestro hospital, no está al tanto de la real situación que vivimos nosotros acá" y agregó que "el hospital es el único prestador del servicio de salud al que muchos vecinos, que no cuentan con obra social, pueden acceder; debería habernos visitado y haberse interiorizado sobre su funcionamiento, hablar con las autoridades".

Maximiliano Felice aseguró a Democracia que Herce no se puso en contacto con los funcionarios del gobierno local tras hacerse público el rechazo a sus declaraciones y consideró que "debería ponerse a disposición para trabajar en conjunto y resolver problemas, tales como los cortes de programas que hoy cubre nuestro hospital". Por otro lado, dijo que "hace esas declaraciones porque le llega información a través de los concejales opositores y de los medios, él acá no estuvo y, claramente, hay animosidad política detrás de esto".