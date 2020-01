"Lavan las sábanas del Hospital en el Hogar del Niño"

Desde el bloque PJ-FPV de Chacabuco manifestaron la preocupación por el hecho de que, "por problemas de las lavadoras del Hospital Municipal del Carmen, el poder ejecutivo municipal no ha tenido mejor idea que lavar las sábanas del sector de internación en las lavadoras del Hogar del Niño Eva Perón”. Los opositories indicaron que "el problema es que las sábanas muchas veces llegan manchadas con sangre y materia fecal, lo que conlleva un grave riesgo para la salud; enfermedades como sarna, sífilis y distintas patologías contagiosas son un peligro latente para niños que pudieran alojarse en el hogar".

"Habiéndose ganado la vida como pediatra, no tiene la suficiente sensibilidad para darse cuenta que no puede poner en peligro a los más pequeños. Creemos que tiene que buscar otra solución a este problema de las lavadoras de un hospital, institución que presenta una crítica situación general", apuntaron y agregaron que "durante la campaña electoral, Aiola señalaba que nuestro municipio era un modelo para la Provincia en cuanto a gestión y administración. Hoy no sólo muestra fisuras económicas en casi todas las áreas, sino que es uno de los ocho municipios más complicados y menos transparentes de la provincia de Buenos Aires".

La semana pasada, Víctor Aiola había denunciado ser víctima de un plan sistemático de desprestigio por parte de los concejales opositores.