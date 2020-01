Víctor Aiola: "Soy víctima de un plan sistemático de desprestigio"

El intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, denunció en una entrevista que está siendo víctima de un "plan sistemático de desprestigio" para generar caos.

El bloque de concejales justicialistas planteó una posible falta de insumos en el Hospital Municipal y realizó un pedido de informes, ante esto Aiola dijo al diario Hoy que "el pedido de informes me parece bárbaro; nosotros respondemos a los pedidos de informes, no como en otra época en la que nunca se los respondía, pero más allá de lo puntual pienso que esto es un plan sistemático de desprestigio a un gobierno que ha sido elegido por el voto popular y en una elección histórica, con 18.500 votos. Forma parte de generar incertidumbre, caos y de tratar de generar un clima adverso, de desprestigio continuo a la figura de este intendente, en contra de lo que piensa la población en general, que ha visto que Chacabuco ha mejorado en estos últimos cuatro años".

Por otro lado, señaló que "días atrás se utilizó una camioneta del Corralón para hacer una recolección alternativa de residuos y un concejal que formó parte del gobierno anterior lo cuestionó diciendo que era una camioneta particular, cuando no lo era. Están en la cosa chiquita y no en los grandes temas que tienen que ocuparnos a los chacabuquenses"

En otro tramo de la entrevista que ofreció al diario Hoy, dijo que "no negamos la realidad, que hay emergencia económica lo dije yo; declaré la emergencia económica antes que la Provincia y antes que la Nación, fui el primero en decir ojo que estamos en emergencia. Uno declara la emergencia para tomar conductas y poder guiar y salir de esta situación, estamos en el camino de hacer las mejores cosas para poder salir de esta situación difícil que atraviesa el Municipio, pero como también dice el propio Gobernador, que atraviesa la Provincia, y el Presidente, que atraviesa la Nación".

Aiola aclaró que "no todos los concejales opositores están dentro de ese plan sistemático de desprestigio que, le aviso a la gente, hoy es el Hospital, mañana será el Corralón, después los empleados. Siempre, todas las semanas, va a haber en forma sistemática, armada, repetitiva, algo para generar un ambiente adverso. Gracias a Dios la población los conoce y sabe quiénes son. Después, hay concejales de la oposición, como Martín Carnaghi por ejemplo, que se ha acercado para ponerse a disposición, para dar una mano, para ayudar, que ha sacado una publicación pedida llamando a un consenso entre todos para ayudar¨.