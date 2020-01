“Queremos que crezca el carnaval en Chacabuco porque hay mucho talento artístico en nuestra comunidad”

En los últimos años, los festejos de carnaval en Chacabuco crecieron en materia de nuevas propuestas artísticas, luces y armado de estructura para las noches de disfrute en el centro de la ciudad. De esta manera, el número de espectadores se incrementó y se espera una muy buena edición 2020. La comparsa Bombay es uno de los atractivos locales más destacados que, a lo largo de todo el año anterior, se preparó para sorprender a los vecinos durante las veladas que prometen estar repletas de alegría, ritmo y color. El director del grupo, Gabriel López, contó cómo se preparan para participar y alentó a todos aquellos que quieran sumarse la comparsa Bombay.

“Estamos ultimando los detalles de lo que va a ser la presentación en el carnaval, la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Chacabuco informó que el carnaval se va a celebrar los días 22, 23 y 24 en el centro de la ciudad”, dijo Gabriel López y agregó que “nuestra comparsa va a participar con todos los integrantes los días sábado 22 y domingo 23, así que estamos con los ensayos, terminando vestuario y viendo todos los detalles para ofrecer el mejor espectáculo posible”. Entre marzo y noviembre de 2019, en los talleres de vestuario de la Escuela Municipal de Actividades Culturales, las integrantes de la comparsa pensaron su vestuario y aprendieron a confeccionarlo; así avanzaron con la técnica de costura y bordado para participar del carnaval.

“A mí el carnaval me apasiona desde siempre, he participado en carnavales de otros lugares y de ahí traje lo que sé hacer y trato de enseñar, y todos los años tratamos de incorporar cosas nuevas, nuevos materiales, plumas, brillos, despliegue”, dijo Gabriel López y agregó que “a la comparsa Bombay y a mí, particularmente, nos interesa que el carnaval crezca en nuestra ciudad. Aquí hay material humano y talento artístico para hacerlo, y con el apoyo de la Subsecretaría de Cultura y la Municipalidad de Chacabuco, brindando un marco importante, como es el hecho de organizarlo en el centro de nuestra ciudad, creemos que el carnaval se puede transformar en una gran fiesta popular, convocante, y que tenga un muy lindo espectáculo que atraiga a la gente”.

Consultado respecto del nivel de detalle que tienen las piezas que componen el vestuario, Gabriel López dijo que “nos ha pasado que hay gente que no cree que esto se haga en Chacabuco, nos preguntan dónde lo compramos, no creen que esto se hace aquí, y realmente se hace todo acá; es mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo, mucho dinero invertido, se ha tornado complicado comprar materiales por los altos costos que están teniendo. Durante todo el año nuestra comparsa realiza shows en distintos eventos y hemos hecho pequeñas rifas para recaudar fondos, comprar materiales y seguir sumando cosas al espectáculo, que es lo que nos interesa, particularmente”.

Este año, la comparsa recibe la ayuda de la profesora de danzas Luciana Lamadrid, ella se ocupa del armado de la coreografía, ensayos y puesta en escena. “ Esto se está agrandando cada vez más y no puede depender de una sola persona, yo creo que esto incluye varias disciplinas, entre ellas, la danza. Yo no soy profesor de danza, así que con su colaboración estamos armando y ensayando las coreografías para presentar este año”, dijo Gabriel López y anticipó que “la intención también es hacer un carro, con eso nos está ayudando mucho Lara Molina. El año pasado, por primera vez, participó con nosotros en el carnaval, se copó con la idea y me dijo que este año ella se iba a encargar de conseguir el carro para montar allí bailarines con trajes más fastuosos, para que se luzcan más, darles un relieve. Eso es muy bueno para nosotros”.

Por otro lado, el director de comparsa Bombay anticipó que este año vendrán artistas desde Buenos Aires a bailar y que ya hay varios confirmados. “Siempre invitamos a los jóvenes de Chacabuco que se quieran sumar, si hay un traje lo podemos adaptar, podemos enseñarles a sambar, bailar y divertirse, porque de eso se trata el carnaval: de contagiar alegría; el carnaval tiene que ser una fiesta totalmente inclusiva, es para todo el mundo. Hay gente que me dice ‘yo no tengo el cuerpo’ y no se trata de tener cuerpo; hay que tener actitud, ganas y transmitir eso. Eso es lo que valoramos”.

En tanto, Gabriel López destacó la importancia del apoyo de la Municipalidad de Chacabuco para desarrollar el evento. En este sentido, dijo que “al trasladar el festejo al centro de la ciudad, nuestro carnaval ha crecido mucho, es importante vallar el circuito, acomodar sillas. De esta manera, se ha hecho más ordenado para los artistas y para el público, todo el mundo lo puede apreciar” y agregó que “al agregar luces se luce mucho más el vestuario, la gente de Cultura ha entendido que este espectáculo requiere de un marco especial para que se luzca y todos lo puedan disfrutar; de hecho, es un espectáculo multitudinario. El año pasado acudieron más de veinte mil personas, está hecho todo por artistas locales, entonces a un espectáculo que convoca a esa cantidad de gente hay que brindarle apoyo”.

Los que quieran sumarse a la comparsa pueden hacerlo al Facebook de Bombay Comparsa Gaby López o acercarse a la sede ubicada en San Martín 278. “Acá veremos la forma de incorporarlos a nuestro grupo, que empiecen a ensayar, ver el vestuario, todo el mundo le puede aportar algo a la comparsa. Son todos bienvenidos”, dijo Gabriel López.