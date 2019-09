El viernes, Aiola tomará el tren con dirección Chacabuco - O'Higgins

A partir del próximo viernes 20 de septiembre, el servicio que une la ciudad de Buenos Aires con Junín volverá a llegar a Retiro y tendrá una parada en la estación de trenes de O'Higgins. El tren, que partía desde la estación Caseros, por motivo de las obras que se realizaron en el viaducto San Martín, saldrá nuevamente desde la estación cabecera de Retiro San Martín, a las 18. El servicio se detendrá además en las localidades de Mercedes Pacífico, José C. Paz, Pilar, Rivas y O’Higgins, nuevas paradas intermedias que se suman a las cuatro que ya tenía este recorrido (Franklin, Castilla, Rawson y Chacabuco).

El intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, estuvo en la localidad de O'Higgins, mantuvo un encuentro con funcionarios de Trenes Argentinos quienes recorrieron la Estación de Tren. En ese marco, expresó “siempre recuerdo de joven cuando un expresidente dijo: ramal que para, ramal que cierra; y aprovecharon para cerrar y desarmar el sistema ferrocarril argentino. A medida que dejó de pasar el tren y a medida que el pasto crecía sobre las vías, inversamente iban muriendo las localidades”. Seguidamente, manifestó “nuestra gestión no son palabras, son hechos verdaderamente. Nosotros no prometimos, no dijimos nada hasta no estar seguros. Hoy estamos seguros de que es una realidad”. Este viernes, el intendente tomará el tren con dirección Chacabuco - O'Higgins.

Estuvieron presentes, el subgerente de Institucionales Trenes Argentinos, Juan Rodríguez; y parte de su equipo, Daniel García De Weert; y Alexis Costa Brizuela.

Por la localidad: siempre cerca

Durante el transcurso de la mañana de este miércoles, el jefe comunal recorrió distintos puntos de la vecina localidad de O'Higgins. Junto a la Comisión de Apoyo a la Unidad Sanitaria, y las autoridades de Salud, Julián Serritella, Yesica Berterame y Mariano Frassa, visitó el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) donde se puso en funcionamiento oficialmente la nueva Sala de Rayos. "Entre todos se ha trabajado para lograr este paso tan importante", señaló.

Posteriormente, Víctor Aiola y el presidente de la Sociedad de Fomento, Eduardo López, estuvieron en la Granja Fotovoltaica donde se avanza con la obra que permitirá generar energía para toda la localidad. Se colocarán, al menos, 1000 paneles solares. Asimismo, estuvo en la zona donde se realizan trabajos con dos motoniveladoras del área de Servicios Públicos del Municipio. Lo acompañaron el delegado de O'Higgins, César Lucci, la jefa de Gabinete, Laura Marchesse; el secretario de Gobierno, Ignacio Orsini; el secretario de Evaluación de Gestión, Maximiliano Felice; y el concejal Lisandro Herrera.