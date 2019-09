Inseguridad: Chacabuco avanza con el trabajo del programa del Mapa de Prevención Vecinal

Desde el área de Seguridad de la Municipalidad de Chacabuco avanzan en el programa del Mapa de Prevención Vecinal con distintos operativos dinámicos que se desarrollan en la ciudad. A través de esta iniciativa, se apunta a trabajar de manera mancomunada con los ciudadanos para disminuir el delito. Esta semana, funcionarios de la Secretaría estuvieron en los barrios Las Palmeras, San Martín y Santa Emilia y allí mantuvieron reuniones. “Se trata de mantener una cercanía con el vecino de Chacabuco y desplegar un amplio operativo policial y de tránsito, de identificación de personas y vehículos; se chequea que las personas no tengan pedido de captura, antecedentes con la Justicia, en caso de que encontremos resultados positivos, son trasladados a la Comisaría y, del mismo modo, se actúa sobre los vehículos, se exige que la documentación se encuentre en regla, licencia nacional habilitante, seguro obligatorio y, en aquellos casos que el vehículo no esté en condiciones de circular, se labra el acta de infracción y se procede al secuestro”, dijo el secretario de Seguridad Darío Ciminelli y agregó que “en el caso de las motos, se controla que lleven casco, que estén en condiciones de circular, que tengan licencia, seguro, que no tengan escape antirreglamentario”.

En tanto, Marcelo Loyola, director de Seguridad, formó parte del recorrido por los barrios acompañado por Darío Ciminelli y por el concejal Lisandro Herrera. Durante la jornada, repartieron planillas para que, de forma anónima, los vecinos puedan dejar asentados sus reclamos y sugerencias. “Seguimos trabajando con las políticas integradas de seguridad, cara a cara con el vecino de Chacabuco que nos recibe, nos manifiesta sus inquietudes y sugerencias; entendemos que es un esfuerzo mancomunado para tener un Chacabuco cada día más seguro”, apuntó Marcelo Loyola. Por su parte, el concejal Lisandro Herrera dijo que “es un compromiso nuestro estar cerca de los funcionarios, cerca del vecino; es un trabajo excelente que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad, cuando surgió esta propuesta se hizo la presentación en el Concejo Deliberante, nos invitaron a participar, uno con gusto acude a estas actividades, sabemos lo que significa la seguridad para la comunidad” y agregó que “no se trata solo de escucharlos sino también de darles respuestas y soluciones. Sabemos que Chacabuco cambió mucho en seguridad y tránsito, queremos seguir en ese camino. Es el mandato que nos baja nuestro propio intendente.

“La mejor forma de planificar y establecer políticas públicas de seguridad es tener en cuenta la palabra del vecino, sus sugerencias y, por supuesto, les transmitimos información que es valiosa a la hora de prevenir el delito en nuestra ciudad; agradecemos la participación del ciudadano que está presente en cada visita cada barrio, que se hace escuchar y que permite que les brindemos herramientas para trabajar de manera mancomunada en la prevención del delito”, dijo Ciminelli y agregó que “también continuamos con la entrega de botones antipánico, ha sido todo un éxito esta nueva herramienta de prevención, ya la tienen la mayoría de los comerciantes de la zona céntrica, en los barrios también se han hecho descargas, en referentes barriales, sociedades de fomento y muchas personas que están en situación de vulnerabilidad se acercaron para que les entreguemos el dispositivo”.

Rotura de silobolsas en Chacabuco

Por otro lado, Ciminelli se refirió a la problemática de los silobolsas rotos en campos de la Región y dijo que “es una problemática que ha tomado trascendencia provincial y nacional, Chacabuco no fue ajeno a otros casos que ocurrieron en otras localidades, tomó parte la patrulla rural, aumentando sus recorridas, intensificando los controles con la colaboración de otros móviles de patrullas rurales de la zona que se han acercado a colaborar con Chacabuco, como es el caso de Rojas, que puso a disposición un móvil para aumentar las recorridas en nuestro distrito”. Además, aclaró que “mantuvimos una reunión en la Sociedad Rural, repudiamos este accionar que aparenta tener un tinte político y de desestabilización, nosotros vamos a investigar hasta las últimas consecuencias, instamos a la Justicia a que ponga luz para el esclarecimiento de estos hechos, sobre los que nosotros estamos ocupados, preocupados y vamos a seguir trabajando como en cada uno de los hechos que acontecen en nuestra ciudad”.