Salud sexual y reproductiva: se puso en marcha un consultorio adolescente en Chacabuco

Esta semana se puso en marcha el consultorio adolescente en el CIC Los Pioneros de Chacabuco, se trata de una iniciativa de la Secretaría de Salud de la Municipalidad que apunta a que los jóvenes puedan acercarse al espacio y recibir información, consejos, atención médica, métodos anticonceptivos y realizar las consultas que crean necesarias respecto de sexualidad y reproducción de manera totalmente gratuita. La directora de Salud de la Municipalidad de Chacabuco dijo que “buscamos trabajar a partir de lo que plantee cada persona, queremos poder atenderlos de una manera integral, a través de un equipo interdisciplinario” y agregó que “la intención es fomentar la salud sexual, reproductiva, salud en general, hacer prevención de enfermedades de transmisión sexual, embarazo no deseado y que los chicos tengan acceso a los métodos anticonceptivos y todo lo que quieran conocer”.

Por su parte, Cecilia Pantoni, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, dijo que “uno de los ejes de trabajos que plantea la Secretaría es el plan ENIA (Embarazo No Intencional en Adolescentes), fundamentalmente lo plantean desde la perspectiva de derechos, es decir, hay leyes que avalan que los adolescentes puedan solicitar información respecto de su sexualidad y los derechos reproductivos; entonces, contar en Chacabuco con un espacio y profesionales que pueden orientar, adecuadamente, a los adolescentes, es todo un éxito” y agregó que “ya iniciarlo me parece que es una oportunidad para que los adolescentes puedan plantarse desde el derecho, fundamentalmente, y contar con personas que puedan orientarlos”. Por otro lado dijo que “por primera vez se cuenta con este recurso en Chacabuco y podemos contar con todos los programas que tiene la Secretaría porque, además de ENIA, se trabaja con el programa de Prevención de Abuso Sexual Infantil, que ya contamos con el protocolo”.

En tanto, Pantoni aclaró que “El Ministerio de Educación trabaja sobre el programa ESI (Educación Sexual Integral) y este trabaja sobre ENIA; si bien se enmarca dentro de las mismas leyes, la diferencia está en que ENIA lo hace desde las perspectivas de derecho, es decir, el sujeto como sujeto de derecho, a partir de ahí puede solicitar la información para tener una sexualidad plena, desde que nace hasta que muere pero, como hay un estudio de UNICEF que se hizo con el Ministerio de Desarrollo y de Salud, que indica el avance del embarazo en adolescentes, la Secretaría tomó como eje el adolescente puntualmente”. Al mismo tiempo, Pantoni destacó la importancia del abordaje por parte de los adultos e indicó que “no solamente está el trabajo con el adolescente, sino también del adulto: desde dónde nos paramos para recibir a los adolescentes, por ahí no desde el prejuicio o desde nuestras propias experiencias de cómo consideramos nosotros la sexualidad sino desde una ley que determina, por ejemplo, que todo niño y adolescente que, a partir de los 13 años, puede presentarse en un Centro de Salud sin la autorización de su padre, sin notas firmadas, a requerir anticonceptivos y solicitar información” y agregó que “de esta manera va a cambiar la mirada, hay estadísticas nacionales que hablan de que de 117 mil embarazos anuales, tres mil son embarazos adolescentes”.

En este sentido, Yésica Berterame señaló que “desde marzo de este año, que tenemos el Programa de Salud Integral de la mujer embarazada, podemos tener concretamente la cantidad de embarazos que hay y cuáles son adolescentes, que es cercano al 20%, y que es mucho más que lo que se ve a nivel nacional, por eso la necesidad de generar estos espacios de promoción de la salud sexual y prevención” y sumó que “este va a ser el primero y se va a constituir en relación a la demanda, hay espacio y recurso humano para que se lleve a cabo el desarrollo. Y después, si es necesario ampliarlo, se va a hacer.

Respecto del origen de la propuesta, el secretario de Salud de Chacabuco, Julián Serritella, apuntó que “la idea del consultorio surgió junto a Yésica Berterame como directora de Salud y Leticia Golía como directora de Juventud, nos acercamos al playón de la Escuela Media Nº 4, hablamos con los alumnos y les preguntamos qué charlas creían que nosotros tendríamos que brindarles y nos hablaron de Educación Sexual Integral y varias charlas que planificamos, de ahí surgió la necesidad de este programa” y agregó que “lo que veíamos, desde la Dirección de Salud y el Hospital, era que toda la demanda iba a los CAPS, hospitales o delegaciones pero no teníamos lugar de referencia para el consultorio, también teníamos la experiencia del tren sanitario donde se acercaron adolescentes y notamos que había ahí un espacio de referencia, entonces pensamos en poner un lugar donde los adolescentes puedan llegar y después ver si se trabaja de manera integral o se deriva al hospital”.

La persona a cargo del consultorio, que funcionará los jueves por la mañana en el CIC Los Pioneros, es Virginia Pardo, quien aseguró que “la idea es que se acerquen quienes tengan dudas para evacuar, tenemos muchos profesionales, acá se trabaja en equipo, los miércoles nos reunimos y tratamos los casos para buscarle solución; las situaciones de mayor complejidad se pueden derivar, así que por todo lo que necesiten pueden venir”.