Comienzan a realizar testeos gratuitos de sífilis a mujeres embarazadas de Chacabuco

El equipo de Salud de la Municipalidad de Chacabuco se reunió con representantes del Primer Nivel de Atención, enfermeros, obstetras, médicos, infectólogos y trabajadoras sociales para poner en marcha el cronograma de testeo rápido de sífilis a mujeres embarazadas de la ciudad, destacando la importancia de poder hacerlo también a sus parejas. El encuentro tuvo lugar en el aula de docencia del Hospital Municipal y el objetivo de implementar el programa es disminuir la sífilis congénita.

“Esto encadena otra serie de acciones, que estamos haciendo desde la Secretaría de Salud, para tratar de visibilizar el hecho de que aumentaron las enfermedades de transmisión sexual, entre ellas, la que más aumentó es la sífilis, luego el VIH y otras”, dijo la directora de Salud Yesica Berterame y agregó que “queremos que se hable del tema y avanzar con la prevención; desde el testeo rápido se hace un diagnóstico, lo descentralizamos, es decir, lo hacemos en terreno, y una vez que se hace el diagnóstico se hace el tratamiento en el mismo momento y en el mismo lugar donde se obtuvo el diagnóstico; a partir de ahí, se hace el seguimiento del paciente con el área de Infectología, en casos de ser necesario”.

Por otro lado, Berterame aseguró que “lo que queremos, con esta descentralización de testeos, es estar cerca de las embarazadas y, en la Unidad Sanitaria donde hacen sus controles mensuales, destacamos la importancia de empoderar al obstetra, al enfermero, brindarles los conocimientos y herramientas, que son los tests, para realizarlos en el lugar, hacer diagnóstico y tratamiento para tener un mejor control de la sífilis que está circulando tanto; la idea es que se haga en todas las salas, con todas las embarazadas”. La directora de Salud destaco que “actualmente, tenemos 47 embarazadas en el Primer Nivel de Atención, que son los Centros de Atención de Salud y los CIC; para la persona que no está embarazada, lo hacemos en el laboratorio” y sumó que “es un programa que baja el Ministerio de Salud de Provincia y el objetivo es disminuir la sífilis congénita, que se adquiere cuando la mujer está embarazada; la Provincia compra estos tests y propone realizarlos para ver si las embarazadas y sus parejas necesitan tratamiento, así que todo el equipo de salud está armado también para hacer diagnósticos en personas que no estén embarazadas”.

Qué es la sífilis y cómo se previene

En el marco del encuentro que tuvo lugar en Chacabuco, la infectóloga Alicia Pagola detalló que “la sífilis es una enfermedad transmitida por una bacteria durante las relaciones sexuales sin uso de preservativo, en cualquier tipo de relación donde hay una lesión que puede tener esa bacteria, por lo tanto, se recomienda el uso de preservativo en todas las prácticas sexuales, y en todo el tiempo que dure la relación, ya sea en el sexo oral, anal, vaginal”. En tanto, destacó que “vemos un aumento importante de la enfermedad desde 2011 en adelante, pero no solo en Chacabuco sino también en la provincia, el país y el mundo; esto se debe a que la gente ha bajado su alarma porque hoy se ve al VIH como algo manejable y tratable y no como una condena de muerte, eso liberó los cuidados y vemos más infecciones de transmisión sexual”.

Por otro lado, Pagola indicó que la sífilis se manifiesta, en su etapa primaria, como una lesión en la zona genital, que a veces puede estar ausente, “es una lesión que por ahí se va sola pero esa lesión transmite, también puede haber lesiones en la boca y esa manifestación pasa a su etapa latente, después hace una manifestación secundaria que es, por ejemplo, en los ganglios o una erupción que a veces se confunde con una alergia; en todas estas etapas, la persona transmite, sobre todo en la etapa temprana de la enfermedad”, apuntó.

“Esta persona, después pasa a una etapa de latencia y a una terciaria si no es detectada en ningún momento y cada vez que tiene relaciones sin cuidarse transmite la enfermedad; el riesgo, sobre todo, es en la mujer que puede quedar embarazada y transmitirlo a su bebé, porque trae abortos, recién nacidos enfermos y, lo que se busca con esta medida, es bajar el impacto de la sífilis congénita que está en aumento en la provincia de Buenos Aires y en el mundo”, apuntó Pagola y sumó que “lo venimos viendo en todas las edades, principalmente en la gente sexualmente activa, pero se ve desde 12 años hasta gente mayor; solemos decir de los jóvenes pero las personas mayores tampoco nos cuidamos en las relaciones como es debido, suelen decir que le tienen confianza, que no lo ven enfermo, y esas no son cosas que hay que tener en cuenta porque los virus y bacterias no son prejuiciosos, no miran a quién”.

En cuanto al riesgo mortal, Pagola definió que “la sífilis, en su etapa terciaria, puede llevar a la muerte; es raro hoy en día porque tenemos antibióticos, eso ocurría cuando no existía la penicilina pero en un bebé sí puede llevar a la muerte, una mujer embarazada no controlada puede tener un bebé con muerte intrauterina o posterior, si no es tratado adecuadamente”. Por último, Yésica Berterame sumó que “la mujer embarazada tiene el derecho de asistencia a su salud, como Estado tenemos que estar presentes, garantizar el tratamiento y dar respuestas”.