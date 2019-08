Esteban Bulrrich: “Esta elección es definitoria para la Argentina de los próximos veinte años”

El senador nacional Esteban Bullrich visitó la ciudad de Chacabuco y mantuvo una reunión con el intendente Víctor Aiola, allí se abordaron temáticas a trabajar en el distrito tales como Plan de Viviendas, obra en la autopista RN7, Parque Fotovoltaico en O’Higgins y matriz energética. Luego, Bullrich visitó a los dueños del campo "La Trinidad", donde funciona un tambo desde hace más de treinta años y lugar en el que, actualmente, los nietos de los fundadores elaboran quesos.

“Llevo recorridos 113 de los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires, para estar al tanto de los problemas locales; el intendente Aiola me comentó con respecto del atraso en el Plan de Viviendas y me comprometí a ayudar para que avance; estamos siguiendo el avance de la obra de la Autovía 7, clave para toda la región pero especialmente para Chacabuco, y estuvimos viendo el tema del Parque Fotovoltaico en O’Higgins, que es un paso importante para dar lugar a otros espacios de generación de energía sustentable”, dijo Esteban Bullrich en conferencia de prensa y añadió que “lo más importante de las recorridas es que nunca son iguales, a veces se escucha hablar a los funcionarios del interior como si todo fuera una misma cosa y realmente no lo es, Junín no tiene las mismas preocupaciones que Chacabuco, por eso recorro, por eso le dedico mucho tiempo, porque hay que hablar en particular”. El senador nacional hizo especial hincapié en el parque fotovoltaico y de O’Higgins y señaló que “queremos que el 20% del total, sea energía renovable, se van a hacer más de veinte parques fotovoltaicos en la provincia de Buenos Aires y cuarenta en todo el país, sumamos los parques eólicos en Bahía Blanca, que ya proveen a medio millón de hogares y se está construyendo uno más para sumar a 250 mil hogares”.

Consultado respecto de la actualidad política, Bullrich apuntó que “estamos en un proceso de profunda transformación de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires, considero que la construcción de los cimientos permite que lo que se construye arriba, dure; durante mucho tiempo en Argentina construyeron chozas de paja que al primer viento se volaban” y agregó que “nos tocó, con orgullo, ser la generación que construye cimientos para un país distinto, y esos cimientos van a generar trabajo porque se necesitan las autopistas para que los productos lleguen mejor a los puertos, abrirse al mundo con el mercado para exportar y tenemos que trabajar para tener mayor valor agregado”.

En tanto, Bullrich se refirió a la situación que atraviesa el país y dijo que “puede ser que algunos argentinos no valoren el sacrificio y lo entiendo porque es algo cultural, tenemos que ponernos en el lugar del argentino que hoy no puede llevar el pan a la mesa, pero ese esfuerzo que hacemos es necesario, porque hay obras que se hacen y, una vez hechas, muchos se olvidan, por ejemplo una conexión de gas o desagües pluviales para que no haya inundación, una vez que se hicieron nadie se acuerda, son obras que había que hacer y nunca se hicieron. En las rutas, ¿Cuántos argentinos murieron en los 48 años que pasaron entre que se expropiaron las tierras hasta ahora que se está haciendo la obra de autopista? Entiendo que muchos argentinos no lo comprendan, pero sé que hay muchos otros que sí lo entienden”.

Al ser consultado por la fórmula presidencial Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, Bullrich comentó que “el aporte de Pichetto es la mirada republicana de construcción plural, es importante laburar en conjunto, yo siempre escuchaba sus discursos en el Senado y pensaba ‘¿Dónde firmo?’, hay dirigentes que comprendieron que esta forma de trabajar, con tolerancia en el diálogo y el respeto mutuo, es la forma de hacer las cosas, no debería ser una sorpresa” y agregó que “considero que esta elección es definitoria para la Argentina de los próximos veinte años, porque es la consolidación de este camino con cultura política diferente o volver atrás, a la mentira, y tenemos que salir de eso y trabajar juntos”.