Esteban Bullrich visitó Chacabuco

El intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, recibió en su despacho al senador nacional, Esteban Bullrich, quien viene recorriendo los diferentes municipios que conforman la provincia de Buenos Aires para familiarizarse con la actualidad en territorio. En conferencia de prensa, el senador nacional comentó que durante su encuentro con el jefe comunal se abordaron temas como viviendas, autopista, Parque Fotovoltaico y matriz energética. Asimismo, hizo un repaso de la actualidad del país.

“Lo más importante de estas recorridas es que, justamente, no son iguales, no son las mismas; a veces, se escucha a algunos funcionarios hablar del interior de la provincia de Buenos Aires como si fuera una sola cosa, y realmente no lo es, no es la misma preocupación de Junín para acá, por eso para mí es tan importante recorrerla”, señaló Bullrich.

Estuvieron presentes, el senador provincial, Agustín Máspoli; la jefa de Gabinete, Laura Marchesse, el secretario de Gobierno, Ignacio Orsini; el secretario de Producción, Ariel Di Piero, y los concejales por el Bloque Cambiemos, Jorgelina Soñez y Marcos Scally.

El valor del emprendimiento

Esteban Bullrich visitó a los dueños del campo "La Trinidad", donde funciona un tambo desde hace más de treinta años. Hoy, sus nietos, iniciaron el proceso de fabricación de quesos. "Es un gran ejemplo, de emprendedorismo, de voluntad de hacer, de fuerza para emprender un proyecto nuevo y,también, de agregar valor. Con María Eugenia Vidal marcamos esta idea de potencialidad que tiene nuestra Provincia, gracias a estos jóvenes que están dispuestos a jugársela", expresó Bullrich.