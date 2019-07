Comerciantes de Chacabuco contarán con un botón antipánico para prevenir el delito

Presentaron en Chacabuco la nueva medida de prevención del delito que consiste en un botón antipánico que será entregado a los comerciantes de la ciudad para alertar a la Policía para que intervenga ante una situación delictiva. El acto contó con la presencia de comerciantes locales, miembros de la Cámara de Comercio, autoridades policiales y municipales. Por su parte, el intendente Víctor Aiola señaló que “esta herramienta tecnológica va a ser muy útil para cuidar a nuestros vecinos, agradezco a Darío Ciminelli y Marcelo Loyola, del área de Seguridad, por dedicarse a trabajar en este tema, que es nuevo para nosotros; aunque hemos escuchado mucho sobre el botón antipánico, teníamos que interiorizarnos para conocer el alcance, las limitaciones, las responsabilidades técnicas y legales con respecto al tema, así que es todo parte de un trabajo y un esfuerzo que ha realizado la Secretaría de Seguridad”.

Esta semana se abrió el registro para inscribir a los comerciantes que contarán con la App en sus teléfonos y, a partir de la próxima, ya estará en funcionamiento. “Hoy hay un elemento más, y muy importante, porque venimos trabajando en Seguridad desde el primer día”, dijo Aiola y añadió que “uno de los objetivos era crear la Escuela de Policías de Prevención Local, algo que estaba destinado para ciudades de más de 70 mil habitantes, nosotros pudimos hacerlo a través de la gestión y pusimos un 40% más de efectivos en las calles”. Por otro lado, el jefe comunal dijo que “hoy en la plaza hay una garita con efectivos que recorren la zona, se ha trabajado mucho en la Escuela Municipal de Tránsito, todos hacen tareas de prevención y es muy importante para nosotros porque decimos que somos un municipio proactivo no reactivo, es decir, no reaccionamos de forma espontánea o espasmódica frente a situaciones sino que vamos en busca de la solución desde la raíz y tratamos de planificar; en esa planificación, la tecnología es un aliado al alcance de la mano, no podíamos estar excluidos de eso”.

En el marco de la presentación, el jefe comunal de Chacabuco señaló que “empezamos con los comerciantes en una primera etapa, ellos tienen que estar atentos a muchas cosas, Chacabuco ha crecido mucho y necesitamos que tengan la herramienta para estar más protegidos; también necesitamos que los vecinos nos ayuden porque, como el tránsito, lo hacemos entre todos y tenemos que dejar de pensar que Chacabuco es la ciudad con veinte mil habitantes donde se dejaba la bicicleta afuera o el auto con la llave puesta, Chacabuco creció, siempre digo que es ‘adolescente’, tenemos 55 mil habitantes y eso trae más delitos de distinto tipo” y agregó que “aparte de la tecnología, los móviles, los efectivos y la prevención, tenemos que acompañar a la gente en esos cambios, antes no se tomaban precauciones porque era una ciudad pequeña, ahora es mediana y los riesgos son mayores, entonces hay que hacer charlas en establecimientos educativos, en la calle, en las sociedades de fomento, tenemos que cuidar a nuestros efectivos, que tengan los chalecos, que los móviles estén en condiciones, para que todos estemos mucho mejor.”

En tanto, Aiola se refirió a que el delito cero no existe en ningún lugar del mundo pero que “sí se puede actuar en conjunto para que sea lo más bajo posible; queremos implementar nuevos elementos y esto es algo más para reducirlo; el delincuente tiene que saber que Chacabuco no es tierra de nadie, que el Estado y los vecinos están preparados para darle batalla, para hacer tareas de prevención y evitar el delito que trae situaciones desagradables: aunque exista un delito solo para nosotros es importante porque la persona que sufre un delito nunca vuelve a ser la misma, le cambia la vida, el ánimo y el comportamiento.”

El secretario de Seguridad del municipio, Darío Ciminelli, señaló que “damos otro paso para garantizar la presencia del Estado en materia de seguridad, es de vital importancia que el vecino comerciante y la industria cuenten con esta herramienta para agilizar la intervención policial, cuentan con otro recurso ellos y nosotros vamos a tener acceso a lo que ocurre de manera más efectiva: el delincuente hoy sabe que el municipio coloca una barrera más contra el delito”. A su vez, informó que va a ser distribuido de manera gratuita, en principio para comerciantes, luego se extenderá para víctimas de violencia de género y vecinos en situación de vulnerabilidad.