Dietrich y Aiola recorrieron la obra en Ruta Nacional 7

El sábado por la mañana, el intendente municipal, Víctor Aiola, y el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, recorrieron las obras de la Ruta Nacional 7.En ese marco, Aiola agradeció al ministro "el haber cumplido con la palabra empeñada por Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, en la rotonda de Chacabuco".

"Dijeron que iban a recuperar la palabra y hoy la palabra vale mucho en este país, después de ver estas obras que se están dando",expresó tras añadir "como dice el presidente: eso es asfalto; no es un relato, no es pólvora, no es humo. Es realidad".

En tanto que, Guillermo Dietrich, quien ya viene recorriendo el tramo de la autopista Junín - Buenos Aires junto al equipo de Vialidad Nacional, comunicó "vamos a hacer lo imposible para terminar los nueve kilómetros de La Agraria para el lado de Junín para octubre". Además, según dijo, se apunta a inaugurar otros diez kilómetros en el tramo Chacabuco hacia Junín. "Estaríamos terminando veinte kilómetros en los próximos tres meses", señaló. También, otros 16 kilómetros entre San Andrés de Giles y Carmen de Areco.

"Es un sueño para todos y para nosotros que venimos trabajando en el proyecto y que estuvimos con los Autoconvocados en el 2015, donde les prometimos el compromiso de Mauricio de empezar la obra, de seguirla y de terminarla", finalizó el ministro. Acompañaron el senador de la provincia, Agustín Máspoli, la jefe de Gabinete, Laura Marchesse, y el concejal Lisandro Herrera.