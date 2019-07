Implementan el botón antipánico en comercios de Chacabuco

Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Chacabuco se realizó la presentación de botones antipánico como medida preventiva de delitos que, en una primera etapa, alcanzará a los comerciantes. Allí, el intendente municipal, Víctor Aiola, indicó que "este es un elemento más en el marco del trabajo que se viene realizando en materia de seguridad desde el comienzo de la gestión".

“Somos un Municipio proactivo, no reactivo; nosotros no reaccionamos en forma espontánea o espasmódica frente a situaciones sino que, al ser un Municipio proactivo, vamos en busca de la solución desde raíz y tratamos de planificar" dijo Aiola y agregó que "en seguridad hay que planificar, hay que tener un objetivo claro; la tecnología es un aliado que tenemos al alance de la mano y no podíamos estar excluidos los vecinos de Chacabuco".

Seguidamente, el jefe comunal señaló que "Chacabuco creció y ya no tiene los problemas que tenía con 20 mil habitantes; la ciudad crece y eso trae aparejado que hay más cantidad de gente y más frecuencia de distintos tipos de delitos" y agregó que "así exista un delito para nosotros es importante, porque una persona que sufre un delito ya no vuelve a ser la misma de antes”, subrayó tras agregar “si nosotros queremos cuidar al vecino tenemos que poner todo lo que tengamos a nuestro alcance y estoy seguro de que esta herramienta, es una herramienta más que viene a dar un plus de calidad al buen trabajo que viene realizando la secretaría de Seguridad”.

En el acto de presentación estuvieron presentes, el secretario de Seguridad Ciudadana, Darío Ciminelli; el director General de Seguridad, Marcelo Loyola; Rubén Barrón y Daniel Banda, de la empresa Softguard propietaria del sistema, autoridades policiales, y demás autoridades municipales.