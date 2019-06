Aiola anunció que irá por la reelección

Desde la localidad de Rawson, junto a vecinos y funcionarios, el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, oficializó su precandidatura a la reelección. Durante su discurso, destacó la campaña de 2015, realizada en Rawson, donde afirmó no haber prometido nada "porque no sabíamos si podíamos cumplir, pero un día la gente de Rawson se levantó y vio que las retroescavadoras estaban cavando y que las cloacas, el agua y el gas para Rawson eran una realidad, porque nosotros no hablamos con palabras, hablamos con hechos."

Por otro lado, Aiola señaló que "queremos renovar ese compromiso con la gente y decirles a los vecinos de Chacabuco que hoy nos seguimos levantando todos los días a las seis de la mañana para que Chacabuco esté mejor". Posteriormente, el jefe comunal remarcó que "hoy seguimos con las mismas ganas de caminar cada sábado como lo hicimos y lo prometimos en 2015 hasta la actualidad y lo vamos a seguir haciendo cuatro años más".

"Estamos acá para hacer las cosas, porque la gente nos votó en 2015 y lo reafirmó en 2017, y no para cambiar de rumbo para ganar una elección", dijo Aiola y agregó que "en Rawson, después de 28 años de votar al mismo partido, la gente tomó la decisión de dar vuelta y mirar para otro lado, por eso el las transformaciones no las hace un intendente, las hace la gente."

Durante el anuncio público estuvieron presentes el senador provincial, Agustín Máspoli, el presidente de la Unión Cívica Radical, Ezequiel Courade, el delegado de la localidad, Juan Carlos Gómez, la jefe de Gabinete, Laura Marchesse, el secretario de Gobierno, Ignacio Orsini, los delegados de las localidades, representantes de la mesa del Partido UCR y del Pro, Concejales, consejeros escolares, funcionarios y vecinos de Rawson.