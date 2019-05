Autoconvocados colocaron un cartel contador en reclamo por la obra parada de la variante

Vecinos Autoconvocados de Chacabuco se manifestaron ayer en Ruta 7 en reclamo por la paralización de la obra de la variante de Chacabuco y la demora en el inicio del tramo entre esa ciudad y Carmen de Areco y la falta de respuestas por parte de Vialidad.

En la manifestación inauguraron un cartel contador de los días que llevan detenidos los trabajos.

En diálogo con TeleJunín, uno de los referentes de los manifestantes desde la primera hora, Juan Carlos Minchilli, explicó en detalle las razones del reclamo que vuelve a movilizar a los Autoconvocados: “Reclamamos la variante que ya se empezó y se está deteriorando porque hace 160 y pico de días que está parada, llena de yuyos, los terraplenes se están agrietando, haciendo canaletas por el agua, las alcantarillas se están deteriorando”.

Asimismo aclaró: “Intentamos por todos los medios hablar con Vialidad, nunca dan información concreta. Nos dijeron en dos o tres oportunidades que iban a venir a Chacabuco. Pedíamos que alguien de Vialidad viniera y explicara, a los periodistas, a los concejales, y a la gente cuáles eran los trámites a seguir” y agregó que buscaban “que explicaran las causas por las cuales se paró la obra y cómo siguen los plazos” pero nada de ello ocurrió y ayer por ello, los vecinos volvieron a concentrarse en la rotonda, en la intersección de la calzada nacional y el ingreso por avenida Hipólito Yrigoyen. Además instalaron un cartel: “La variante está parada hace 165 días. La obra Chacabuco – Carmen nunca se empezó. La burocracia también mata”.





Obra parada

La obra del bypass de 23 kilómetros en Chacabuco, se encuentra detenida desde diciembre del año pasado por problemas financieros en la Unidad Transitoria de Empresas (UTE), que demoró una parte del plan principal de 196 kilómetros.

Si bien en un principio se intentó negociar con las empresas contratistas actuales (Arroyos SA, Homaq SA y UCSA), desde Vialidad habían confirmado a este diario que finalmente iban a rescindir los contratos y volverán a licitar.

“Sabemos que en el gobierno los tiempos son otros, distintos a los de la vida civil, porque hay que rescindir los contratos, esperar los tiempos de gracia de las empresas, hay que volver a licitar, hacer presupuestos nuevos, y como ya hay algunas obras hechas tienen que adecuar los presupuestos a lo que ya está hecho. Todo lleva un tiempo. Luego tiene que aprobar Vialidad, llamar a licitación y luego se analizan los pliegos, se adjudica la obra. Va a llevar tiempo, es todo burocrático”, remarcó Minchilli.

No obstante reclamó: “Parece que nosotros fuéramos los dueños de la ruta y los que ponemos la plata porque todos nos preguntan a nosotros. Acá hay un intendente como hay en Junín, hay concejales, senadores, diputados pero la gente viene a preguntarle a los Autoconvocados”.

“Para que no haya más accidentes”

Para evitar malos entendidos, Minchilli aclaró que la movilización “no es por la ruta. No se trata del tramo Chacabuco-Junín sino por la Variante de Chacabuco”.

En ese sentido enfatizó “creemos que presionando a los funcionarios para que hagan las obras, también defendemos los intereses de la sociedad, la plata de los impuestos, porque la obra se está deteriorando y después va a haber que gastar otro montón de plata para hacer lo que estaba hecho y se rompió, porque no se terminó. No es una cuestión política ni contra nadie, simplemente queremos que se haga la obra para que no haya más accidentes”.

El tráfico en esos tramos, según indicó “es muy importante, cómo se une la ruta 30 con la 7 y la 191 y la continuación de la 30, hay un tramo en el que es pesadísimo el tránsito, todo el día, a toda hora. Y se siguen produciendo accidentes”.

Autovía y variantes



“Por la información que tenemos, antes de fin de año se inaugura el tramo del km 219 al cruce con la 165. La variante de Giles está anunciada para ser inaugurada a fin de mes, en 15 o 20 días. La de Carmen a Giles están trabajando a buen ritmo”, explicó.

“Acá tenemos Chacabuco – Carmen y la variante de Chacabuco, un tramo de 70 y pico de kilómetros. Una ni se empezó, ni se licitó porque no estaba previsto en el primer proyecto. Lo habían dejado en el aire y sigue en el aire”, reclamó Minchilli.

Entre las infraestructuras, se prevé instalar cinco distribuidores entre los kilómetros 196 y 219 donde además se construirán cuatro nuevos carriles, paralelos a la ruta original que quedará como circunvalación.

Uno de los intercambiadores ya fue montado dentro de la estancia La Esperanza, a la altura de la planta ex Nidera.

Desde el 10 de junio de 2016, se encuentra en marcha la construcción de 97 kilómetros de autopista sobre la calzada nacional. Dos de los tres tramos en ejecución, se desarrollan desde Giles a Carmen de Areco y entre Chacabuco - Junín.

Solo continúa detenido el trayecto entre Areco y Chacabuco donde en el plan original del año 1969 no estaba comprendido, por lo que se tuvo que proyectar desde cero, lo que demoró la adjudicación.