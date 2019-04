Tras los dichos de Aiola, hablaron desde Red Solidaria

El pasado fin de semana, Red Solidaria Chacabuco organizó un almuerzo para 130 personas y un perchero solidario en el barrio Alcira de la Peña. La actividad se enmarca en las sucesivas iniciativas que toman desde la agrupación para acompañar a los vecinos en sus necesidades.

Esta mañana, el intendente Víctor Aiola sorprendió al decir que "no se le soluciona la vida a la gente organizando un almuerzo en una plaza de vez en cuando" y los dichos generaron repercusión, ya que no el jefe comunal no había sido consultado al respecto. Desde Red Solidaria apuntaron a Democracia que "nosotros tenemos muy clara nuestra mirada, sabemos que estamos para hacer un llamado de atención y que nos guía la realidad; en donde la realidad nos muestre que hay un dolor, que alguien necesita ser abrazado de alguna manera, ahí estaremos generando compromiso en la comunidad, siendo un puente entre alguien que necesite un abrazo y alguien que lo pueda dar" y agregaron que "sabemos y entendemos que nada se puede transformar en soledad, la realidad nos necesita a todos trabajando en equipo, con humildad, respeto y escuchando lo que el otro nos tiene para decir. Solo se transforma en comunidad".