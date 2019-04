Paritarias municipales en Chacabuco: no hubo acuerdo

Esta mañana se volvieron a reunir las partes para debatir la paritaria de los trabajadores municipales en Chacabuco. Las autoridades municipales, los representantes de ATE y el Sindicato de Trabajadores Municipales estuvieron en el despacho del intendente Victor Aiola. En el día de la fecha, ATE realizó un paro de 24 horas para que los trabajadores acompañen las negociaciones, por este motivo, había muchas personas agrupadas en la puerta del palacio municipal.

En la ruenión anterior, el ejecutivo había ofertado el 28% de incremento remunerativo en tramos hasta febrero de 2020 y dos adicionales de 2000 pesos. Esa propuesta no había sido aceptada y ATE pidió un incremento del 15% en abril, 10% en mayo y cláusula de revisión en junio; mientras que el Sindicato de Trabajadores Municipales solicitó 18% para abril, 10% en mayo y cláusula de revisión en junio.

Finalizada la reunión, Horacio Calarco expresó a Radio Líder que "no llegamos a ningún acuerdo, ni siquiera firmamos lo que escribieron, dicen que esta tarde van a enviar una propuesta que ellos firmaron, nosotros no; mejoraron pero es insuficiente, ellos están convencidos de que es buena, para nosotros esta muy lejos de nuestras pretensiones; nuestra organización hace una asamblea y vamos a ver cómo se sigue, hay que decir que otra vez van a otorgar algún incremento como quieren, o sea, bastardeando el ámbito paritario. Es muy difícil discutir con esos muchachos, estaban los legisladores, llenos de policías, guardaespaldas que nos parece una exageración, ya que somos trabajadores. Nosotros vamos a seguir haciendo paro todas las veces que haga falta, no es un capricho, es un derecho, no es que nos guste, nos llevan a ellos".

Ignacio Orsini, secretario de Gobierno, dijo en conferencia de prensa que "la propuesta de la ultima reunión fue modificada, se sacaron las sumas no remunerativas, a pedidos de los sindicatos, y se agregó a los 2 mil pesos que fueron pagados en marzo, otros 2 mil remunerativos, lo cual representa en los sueldos un aumento del 12 por ciento; de manera que se priorizó el salario de los trabajadores con menos ingresos, es un momento difícil y como Estado priorizamos que llegue a los trabajadores con menos poder adquisitivo; además, se les propuso una cláusula de revisión para el mes de agosto para volver a sentarnos, el intendente propuso un adicional no remunerativo de 500 pesos que sumarían a los 2000 para marzo, los porcentuales también tuvieron una modificación".

Por su parte, la secretaria de Hacienda, Cecilia Gabrieli, dijo que hasta julio estas modificaciones significarían un 22 por ciento de incremento para los salarios más bajos.