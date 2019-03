"Vamos a trabajar para fortalecer nuestra democracia"

En el acto por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se llevó a cabo en el plaza San Martín, el intendente municipal, Víctor Aiola, destacó en su discurso que "es un día de reflexión, un día importante para todos los argentinos, un día donde pensamos, miramos hacia atrás y tratamos de evaluar todo lo que sucedió, de lo que pasó en esa página trágica de nuestra historia", señaló a su comienzo.

En ese marco, el Jefe Comunal expresó que en nombre de la Seguridad Nacional, secuestraron, torturaron y desaparecieron a miles de argentinos iniciando uno de los caminos más difíciles y más tristes de la historia. El intendente señaló que "no se respetó ni la condición humana, los desaparecidos no estaban en las cárceles, en las comisarias, en la Justicia; las Fuerzas Armadas no reconocían nada, los familiares los buscaban con la angustia de no saber donde estaban, de no obtener respuestas del Estado".

Seguidamente, Aiola señaló que "hubo un presidente que hizo lo que tenía que hacer, que tuvo la determinación política de sentar en el banquillo de los acusados a las tres juntas militares cuando todavía tenían el poder y las armar en los cuarteles", y manifestó que el gobierno de Raúl Alfonsín "fue el más exitoso desde el inicio de la democracia hasta nuestros tiempos, porque aseguró para siempre la democracia para todos los tiempos".

"Estamos convencidos de que hay que trabajar por la democracia todos los días y hay que seguir dando lucha", dijo tras añadir "nosotros, desde Chacabuco, vamos a seguir trabajando para fortalecer nuestra democracia". Previo al discurso del intendente, tuvo la palabra Lara Molina, responsable a cargo del área de Derechos Humanos, quien señaló que "esto debe mantenerse vivo en una memoria colectiva, para saber que es lo que no tiene que pasar nunca más. Nunca más tenemos que tener miedo de decir quienes, qué somos, qué queremos y cómo queremos vivir".

Estuvieron presentes, el senador de la provincia de Buenos Aires, Agustín Máspoli, autoridades municipales, concejales, consejeros escolares, miembros de la Comisión Memoria y Justicia; y familiares de detenidos desaparecidos de la ciudad.