"Si todos pudiéramos mirar a través de sus ojos seguramente haríamos un mundo mucho mejor"

El intendente municipal, Víctor Aiola, estuvo presente en la muestra fotográfica “Con una mirada diferente”, una iniciativa de la oficina de Discapacidad, dependiente de la secretaría de Desarrollo Social, que está en exposición en el “Patio de los Intendentes”. Se trata de un proyecto que surge con la idea de conmemorar el 21 de marzo en el “Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down”.

“Siempre digo que cuando una familia es elegida para recibir en su seno a un niño con Síndrome de Down es porque es una familia es especial, es una bendición”, dijo el jefe comunal y agregó "ellos mismos empiezan a guiar el camino, un camino que no es fácil, un camino que parece que no llega a ningún lado, pero van creciendo y nos van llevando”, continuó Aiola quien remarcó la alegría y las enseñanzas de vida que transmiten. Al finalizar el acto, las fotografías fueron entregadas a cada una de las familias que participaron de la muestra.

Previo al discurso del intendente, hizo uso de la palabra el coordinador de la oficina de Discapacidad, Damián Berti. Acompañaron el secretario de Desarrollo Social, Juan Cruz Magdalena, la subsecretaria de Desarrollo Social, Daniela Bruschi, y demás autoridades municipales.