Se puso en marcha el resonador magnético en el hospital de Chacabuco

Tras la llegada del primer resonador magnético a Chacabuco y la correcta instalación, se puso en funcionamiento el equipo y podrán utilizarlo todos los vecinos de Chacabuco que lo necesiten. El intendente Víctor Aiola encabezó el acto de inauguración y en su discurso aseguró que “hasta antes de ser intendente yo trabajaba en este hospital y ahora, cada vez que llego, lo conozco menos, porque se ha ido ampliando mucho, cada vez hay más servicios, es un verdadero gusto para mí estar presente en este acto tan importante”.

En primer término, el intendente agradeció a la Cooperativa Defensa de Agricultores por su aporte con la obra civil, al área de Obras Públicas, a la Fundación del Hospital, directivos, autoridades de Salud y a los vecinos: “tiempo atrás confiaron en que se podían hacer las cosas de otra manera, que no terminaban en promesas, y cuando decidieron girar el timón confiaron en que había otra forma de hacer política, no prometiendo, sino con realidades, supieron que las cosas llegan”, aseguró Aiola y agregó “se dijo que iba a llegar la nueva guardia y hoy está funcionando, el ala de internación se está haciendo, y cuando estábamos en el Concejo Deliberante todos los candidatos a intendentes en 2015, prometimos que habría puntos en común que todos queríamos como ciudad y uno era el resonador, entonces tomamos el compromiso que aquel que ganara se iba a ocupar de traer el resonador a Chacabuco, que fuese para todos los vecinos y no para unos pocos, independientemente de si tienen obra social o no, porque la función del Estado es atender a todos, por el principio de equidad; ese sueño lo empezamos a trabajar y hoy podemos decir que es una realidad”.

El intendente Aiola anticipó que, probablemente, llegue un segundo resonador más adelante y agregó que “cada vez que terminamos un proyecto nos ponemos felices pero la obra se inaugura realmente cuando la gente lo empieza a usar, cuando el vecino de Chacabuco viene y no tiene que ir a Junín o a Chivilcoy, la resonancia se hace acá”. Por otro lado, apuntó que “inmediatamente, cuando terminamos un objetivo, vamos por el que sigue y el que sigue es tener una Sala de Hemodinamia en nuestro hospital, a partir de ahora vamos a trabajar en eso, por eso agradecemos a todos los que vinieron, el resonador ya está y pueden usarlo pero nosotros ya tenemos otro objetivo, así es nuestra gestión, no nos quedamos diciendo veinte veces las cosas que hicimos, porque la gente se va a dar cuenta de que el resonador está acá cuando lo necesite”.

Por otro lado, el jefe comunal de Chacabuco indicó que “siento doble alegría: como intendente, porque pude cumplir con el compromiso que había asumido y como médico estoy feliz porque cuando gestionamos tenemos el plus de que no podemos dejar de ser médicos para gobernar, por eso ha crecido tanto el sistema de salud en este hospital, la mirada del médico no se puede abandonar en la gestión”. En tanto, destacó que los vecinos eligen el hospital municipal como principal centro de salud “porque acá se trabaja con el corazón, con la calidad como premisa básica, sin mirar de dónde viene, ni quién es, ni cómo es el vecino que llega; hay un equipo de trabajo que presta la calidad que sea necesaria”. Antes de cerrar el discurso, prometió que se pondrá en marcha la tercera ala de internación y que trabajarán por la Sala de Hemodinamia.

Del acto de inauguración del resonador magnético también formaron parte el secretario de Salud, Julián Serritella; el gerente del Consejo de Administración de la Cooperativa Defensa de Agricultores, Lic. Sergio Rubén Roca; el senador de la provincia de Buenos Aires, Agustín Máspoli; la directora asociada de la Región Sanitaria III, Romina Sclavi; y demás autoridades municipales del Ejecutivo y Legislativo.