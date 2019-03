Marcelo Loyola: “Aplicamos una planificación para lograr objetivos a corto y largo plazo”

Marcelo Loyola es juninense y tiene una destacada trayectoria en la Policía. Hace casi dos meses fue convocado por el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Darío Ciminelli, para sumarse como director general al equipo de trabajo, fortalecer el área y luchar contra el flagelo de la inseguridad que preocupa a los vecinos. “Me llamaron empoderados por algunos funcionarios provinciales e intendentes que conocen y destacan mi compromiso en materia de seguridad”, dijo Loyola en una entrevista en vivo en TeleJunín y agregó “Chacabuco es una ciudad muy cercana a Junín, con menor cantidad de habitantes, pero con una similitud en lo que tiene que ver con la idiosincrasia del vecino, el crecimiento demográfico y, de alguna manera u otra, nos conduce a tener situaciones de inseguridad similares”.

Consultado respecto de la inseguridad en la ciudad, Loyola afirmó que “en mi primera visión, de estos más de cuarenta días de trabajo, puedo decir que el municipio de Chacabuco debe tratar de implementar políticas integrales de seguridad y hacer un abordaje integral de todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana; en este contexto, trabajar codo a codo con el Ministerio de Seguridad, con la Policía de la provincia de Buenos Aires y respaldar el trabajo a través de capacitaciones”. A su vez, Loyola destacó que “nosotros estamos convencidos de querer tener una Policía proactiva, de proximidad y que sea cada vez más profesional, por supuesto que hay políticas que tienen que ver con el corto, mediano y largo plazo, por eso tenemos lo que significa un grado de planificación en materia de seguridad”.

Respecto del trabajo articulado con la Policía y autoridades judiciales de Junín, Marcelo Loyola dijo que “tenemos afinidad con los jefes policiales de Junín, con la fiscalía hemos trabajado, de hecho, a pocas horas de asumir en Chacabuco como director general de Seguridad, hubo un femicidio y se trabajó con el fiscal general Dr. Nicolai, se pudo esclarecer el hecho en pocas horas; tratamos de tener una relación estrecha con todo lo que tiene que ver con la seguridad”. En cuanto a la planificación de acciones concretas, Loyola apuntó que “nosotros, creemos que la integración y la comunicación de todos los agentes es fundamental para el resultado positivo: trabajamos con la Policía desde la atención primaria del policía hacia el vecino, no podemos permitir que un vecino se vaya disconforme con la atención primaria en una dependencia, también trabajamos en el patrullaje de prevención y tenemos otros proyectos que tienen que ver con poner en valor el Centro de Monitoreo Municipal, trabajar en comunicación con el director provincial de defensa civil para que amplíe la capacitación a nuestros agentes e inauguramos los cursos para inspectores de tránsito, en lo que tiene que ver con esto tan sensible y vital que es el ordenamiento de tránsito y cumplimiento de las normas”.

En otro orden, Loyola destacó que “hicimos una jornada regional de SEDRONAR en Chacabuco, sobre el consumo problemático de sustancias, vamos a trabajar con los foros de sensibilización y entender que tenemos que trabajar directamente con el vecino”. En este sentido, apuntó que “en Chacabuco, el intendente busca el diálogo directo con el vecino a través del mapa de prevención, los vecinos son sabios en materia de seguridad, nos cuentan sus inquietudes, su verdadera percepción sobre la seguridad y también pueden hacerlo de manera anónima, dejamos planillas para que nos comenten cuáles son sus inquietudes, las analizamos y formamos mesas barriales para trabajar, lamentablemente con esto no alcanza pero proponemos un plan con determinados plazos, compromisos y responsabilidades”.

Por último, al ser consultado por los rumores de una posible candidatura a intendente de Junín, Marcelo Loyola agradeció a quienes confían en él pero aseguró que tiene un compromiso con el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, y que continuará con ese trabajo.