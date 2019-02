Víctor Aiola: "Vivíamos como ricos en un país pobre"

El intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, se refirió al escenario político de cara a las próximas elecciones, a los gremios, a los docentes y a la oposición.

En el marco de una entrevista con el periodista Claudio Nuñez de Mass Radio, y consultado por la posibilidad de un debate, aseguró que "estoy abierto al debate y estoy dispuesto a hacerlo con quien quiera, yo puedo decir qué es lo que prometí, qué es lo que hicimos, qué es lo que falta y qué es lo que pensamos hacer en el caso de que sea candidato a intendente; creo que a la gente le puede gustar ver un debate entre candidatos, con un buen interlocutor en el medio y que se puedan respetar los tiempos".

Respecto del espacio de la UCR en Cambiemos y de la oposición, Aiola dijo que "sabíamos que la alianza con el PRO no nos iba a traer lugares importantes, no somos la columna vertebral del espacio, pero no nos sentimos incómodos; los mismos que ahora dicen que tienen la fórmula para sacar el país adelante y se victimizan con el malestar de la gente, son los mismos que no se preocuparon por ellos cuando gobernaron, nos dejaron una bomba en la mano y ahora nos quieren decir como desactivarla. La gente no quiere volver al pasado, porque era el país de las injusticias".

"Nosotros no le mentimos a la gente, si seguíamos con el consumo energético de años anteriores, el país iba a reventar, y no nos olvidemos que venimos de un gobierno que hoy tiene a su vicepresidente preso y a la presidenta con ocho causas por malversación de fondos", señaló Aiola y agregó "es la primera vez en 70 años que un gobierno no peronista termina un mandato, Alfonsín tuvo que dar un paso al costado para garantizar la democracia porque era muy difícil gobernar con estos tipos enfrente".

Por otro lado, el jefe comunal dijo que "podríamos haber dicho 'la autopista no la hacemos y seguí poniendo el aire a 18 grados todo el día y pagá dos mangos la luz y el sistema energético que reviente’, teníamos dos caminos: seguir haciendo cosas con demagogia o hacer las cosas para producir un cambio de raíz y cambiarlo de una vez por todas".

Respecto de docentes, Aiola apuntó: "¿Sabés cuánto se ahorró con gente que no iba a trabajar? 3 mil millones en la Provincia. Por cada maestro titular había cuatro suplentes, el sistema era manejado por los gremios que lo único que le interesaba era tener ordenada su quinta y el maestro le importaba nada, les importaba tener más afiliados y defender lo indefendible. Si a la gente le das a elegir si quiere trabajar en el sector público o privado, un 99,9% te dice público porque saben qué es difícil echarlo. No van a laburar, los gremios a veces defienden lo indefendible".