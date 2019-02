Continúa abierta la inscripción para la línea de lotes de ProCreAr

Desde el el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, se recordó que hasta el jueves 28 de febrero inclusive, continúa la inscripción para aspirantes a adquirir un crédito de ProCreAr para acceder a uno de los 57 lotes con servicios de infraestructura que se pondrán a disposición en la Quinta 731 de Chacabuco. Los formularios podrán llenarse online en la página web del programa: https://www.argentina.gob.ar/…/lotes…/buenos-aires-chacabuco

Por otro lado, se informó que los postulantes deberán ser argentinos nativos o extranjeros con residencia permanente, tener entre 18 y 55 años, percibir ingresos familiares netos de entre 1,5 a 8 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVyM) y no tener bienes inmuebles registrados a su nombre o el de ningún integrante de su grupo familiar al momento de iniciar el trámite de preventa. Asimismo, deberán tener al menos 12 meses de antigüedad laboral -sea en relación de dependencia, como autónomos o monotributistas- y no registrar antecedentes financieros negativos durante ese mismo período. No podrán anotarse quienes hayan sido favorecidos con algún plan de vivienda en los últimos 10 años ni quienes estén inscriptos en otras líneas de ProCreAr.

Cada lote de terreno tiene un ingreso mínimo requerido distinto para cada predio debido a las diferentes superficies de los mismos. Según el segmento de ingresos que demuestre el individuo o la familia aspirante, los préstamos personales se otorgarán a 60 u 84 meses, y el Estado financiará la tasa de crédito a 3,5% o 4,5%+Unidades de Valor Adquisitivo. La selección de los beneficiarios se hará mediante sorteo supervisado por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, y quienes resulten ganadores obtendrán el derecho a iniciar los trámites administrativos en el Banco Hipotecario -agente fiduciario-. Una vez aprobados los requisitos del programa y del Banco, se accede a un segundo sorteo, donde se determinará la unidad funcional concreta que le será adjudicada al beneficiario en el predio correspondiente.

La fecha del sorteo general será publicada oportunamente y difundida por correo electrónico a cada uno de los postulantes, asignándoseles un número de orden, grupo y subgrupo. El sorteo podrá verse en directo a través de la plataforma de FacebookLive de ProCreAr y los resultados serán comunicados por correo electrónico a todos los inscriptos y publicados en la página web del programa: https://www.argentina.gob.ar/procrear/lotesconservicios

Esta nueva línea del programa ProCreAr tiene por objetivo facilitar y ampliar las oportunidades de miles de familias argentinas de acceder a un terreno para la construcción de su casa propia. A través del trabajo articulado con los gobiernos provinciales y municipales, que son quienes ceden las tierras fiscales en zonas urbanas, se generan lotes con servicios de calidad, en cuanto a su localización y provisión de infraestructura, como así también a precios accesibles