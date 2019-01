Posible caso de hantavirus en Chacabuco: aguardan el diagnóstico del paciente

En las últimas horas, las autoridades municipales de Chacabuco convocaron a una conferencia de prensa para alertar a la población respecto de un posible caso de hantavirus en el distrito.

Según precisaron, se trata de un joven de 20 años, que se encontraba en la localidad de Rawson al momento de manifestar los primeros síntomas y que, si bien coinciden con los de un diagnóstico de hantavirus, aún resta esperar nuevos resultados de análisis de laboratorio.

El paciente se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Muñiz tras haber permanecido aislado en el nosocomio local.

La conferencia de prensa fue encabezada por el secretario de Gobierno de Chacabuco, Ignacio Orsini; el secretario de Salud, Julián Serritella;la directora de Salud, YésicaBerterame; la epidemióloga, Gabriela Agüero, y la directora de Bromatología, Rosana Navone.“Aclaro que es un caso sospechoso, no estaría confirmado todavía, pero tiene las características médicas de lo que sería un caso de hantavirus”, informó a su comienzoOrsini, al tiempo que Berterame agregó “el diagnóstico va a estar entre las próximas 48 horas y cinco días”.

El joven comenzó con los síntomas el pasado fin de semana en Rawson, consultó porque tenía fiebre, se lo citó al otro día y la médica le administró tratamiento sintomático. Luego,el joven volvió a consultar con 40 grados de fiebre, bajó la temperatura, pero el paciente refería dolor corporal y astenia, por lo que se lo derivó a Chacabuco y allí se le hicieron estudios de laboratorio e imágenes”.

Según se mencionó en la conferencia, puede tratarse de otro tipo de enfermedad pero la provincia de Buenos Aires, al ser zona endémica de hantavirus y en un contexto en el que se dan entre 20 y 25 casos durante el año, se dio intervención a la epidemióloga.

“En el momento en que sospechamos del caso -porque tuvimos un estudio complementario- el paciente se aisló y se tomaron los recaudos”, explicó Yésica Berterame, quien comunicó que en menos de 24 horas el paciente llegó al Hospital Muñiz.

El intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, tomó contacto con el ministro de Salud de la provincia de Bueno Aires, Andrés Scarsi, y se informó que el Hospital Municipal dispone de las medidas para el caso. En este sentido, Julián Serritella apuntó que “la habitación 29 está preparada y aislada por si se detecta un caso de hantavirus”.

Por su parte, Rosana Navone, confirmó que realizarán acciones en la localidad: “Vamos a viajar con la gente de Zoonosis para evaluar las características de la casa que habitaba el joven y para controlar el vector es necesario controlar el ambiente”.Hasta el momento, en Chacabuco, se registró un solo caso de Hantavirus que data del año 2015.





Hantavirus: sintomatología y prevención

Gustavo Masci, coordinador de los Centros de Atención Primaria de la Salud de Chacabuco, aclaró que no todos los ratones transmiten la enfermedad, sino los de una especie en particular. “El ratón se enferma, se infecta con el virus y lo larga en las secreciones, saliva, desechos de orina y heces”, explicó.

Por inhalación o por contacto directo con la presencia de los desechos del roedor, las personas pueden contraer el virus y, por lo tanto, produce una enfermedad potencialmente compleja y grave.

En cuanto a la sintomatología, el paciente puede tener fiebre muy alta, cuadro respiratorio de congestión, tos, dolores musculares intensos y dolor de cabeza. “No es igual a una gripe común”, dijo Masci, quien mencionó que ante este tipo de síntomas, se debe consultar al médico.

Respecto de la prevención, se sugiere: extremar las medidas de higiene en los hogares, con lavandina; cerrar espacios donde pueda entrar el roedor, sobre todo durante la noche; mantener la leña a 30 metros de los lugares en los que se permanece; ventilar lugares cerrados, no barrer, rociar con agua y utilizar un barbijo. Si hay un ratón muerto, no tocar. Rociar con lavandina y esperar durante 30 minutos. Tomar con guantes, enterrar (a más de 30 centímetros) o quemar.