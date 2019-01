"El asesino de mamá se enorgullece de amar al diablo y de utilizar cuchillos"

En horas de la noche, se realizó una marcha en Chacabuco para pedir justicia por el crimen de Silvia Pereyra, a quien encontraron muerta en su casa el último sábado. La manifestación tuvo un desenlace violento: un grupo de personas arrojó piedras en la casa del intendente Víctor Aiola. Al tomar conocimiento de este hecho, los hijos de Silvia rompieron el silencio y emitieron un comunicado para aclarar diversas cuestiones.

En el texto, aseguran que ellos no participaron de la marcha, tampoco de los incidentes, que no tienen más que palabras de agradecimiento para las autoridades municipales, policiales y judiciales.

El comunicado de los hijos de Silvia

Desde el dolor que nos toco vivir, queremos en estas palabras agradecer principalmente al Dr. Nicolai Daniel, al Dr. Mariano Tarello y con ellos a todo el personal de la UFI11, agradecer a todo el personal policial interviniente DDI, Policía Científica, Investigaciones Complejas, Personal de policía Local y sus pares de Junín, agradecer al Equipo de Seguridad de la Municipalidad de Chacabuco Dr. Ciminelli Darío, Marcelo Loyola, entre otros que se nos olvidan, por toda la labor realizada para dar con los autores de este horrendo hecho.

Han demostrado en todo momento un alto grado de responsabilidad y profesionalidad en su trabajo. Han hecho un trabajo inagotable, fueron realmente 24 horas de investigación donde se los vio trabajar en forma conjunta y organizada en busca de los asesinos de nuestra mamá.

Nos queda un largo camino de tramites Judiciales para que estos monstruos paguen en la cárcel el daño realizado, pero camino que podemos recorrer gracias a esas 24 horas de inagotable tareas de todo el equipo interviniente que pudo dar con quieres fueran los responsables del hecho.

Por Silvia, gracias por el compromiso en su función, por el apoyo y acompañamiento a las víctimas y por la sagacidad empleada para que estos animales estén rápidamente detenidos.

Desde nuestra posición aclaramos que no hemos participado en ninguna marcha de protesta, ni hemos fomentado esta.

Creemos que el asesino de nuestra mama es Argentino, vivió en Chacabuco toda su vida, la conocía de chiquito y no tiene nada que ver su nacionalidad con el hecho horrendo. Fue criado por su Mama y su Papa, se enorgullece de amar al diablo en su facebook y de utilizar cuchillos. No entendemos porque culpar a quienes nos ayudaron a detenerlo y no participamos en esto.

Gracias por ultimo a todos los que con un abrazo, un msj, un beso nos apoyan para seguir.

Alejandra, Eliana, Luciana y Gabriel.