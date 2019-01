Víctor Aiola: “Como radicales, deberíamos hacer sentir más nuestra voz a nivel nacional"

Víctor Aiola es intendente de Chacabuco, pero antes, hombre del radicalismo. En diálogo con Democracia se refirió al escenario político que comienza a gestarse durante las primeras semanas de enero, de cara a las elecciones del mes de octubre. Habló del posible desdoblamiento, del lugar que debe ocupar el radicalismo ante la posibilidad de un segundo mandato de Cambiemos a nivel nacional y provincial, y de sus decisiones personales respecto de la reelección en su ciudad.

- ¿Qué análisis hace del posible desdoblamiento de elecciones nacionales y provinciales?

- No me parece descabellado que las provincias tengan elecciones separadas de lo que es la elección presidencial. La gente cuando vota muchas veces se fija en presidente e intendente, las dos puntas de la lista, hay encuestas y estadísticas que confirman esto. Entonces la gobernación queda en un segundo plano. Después de todo el trabajo que ha hecho nuestra gobernadora para cambiar esta provincia -que representa el 40% de los argentinos y que aporta el 60% al Presupuesto nacional- se merece que su gestión sea publicitada de forma directa. Me parece muy positivo el desdoblamiento de elecciones. Que la provincia de Buenos Aires tenga independencia del gobierno nacional también está bueno. Es recuperar autonomía.

- Respecto del radicalismo, qué lectura hace de su posicionamiento actual y de las posibles fórmulas estratégicas

- Ha habido declaraciones de la gobernadora diciendo que Daniel Salvador, que es radical, había sido un buen gobernador y que había muchos otros buenos, y que también dependía la fórmula provincial del tablero nacional. Yo a eso me opongo totalmente porque estamos convencidos de que el radicalismo tiene que ocupar la vicegobernación, los 34 intendentes radicales apoyamos la figura de Daniel. Estamos felices de participar de la fórmula Vidal Salvador que tuvo mucho éxito. Entonces, ¿Por qué depender de lo nacional? debe ser al revés: si tenemos una fórmula que en territorio hizo una buena gestión, hay que traspolarla a nivel nacional y pido que no haya PASO con la elección del presidente, pero la vicepresidencia deber ser radical porque hemos demostrado la buena fórmula que se produjo a nivel provincial. El vicepresidente debe ser radical para dar una visión de justicia social, territorialidad, que el radicalismo tiene por su experiencia. Y también lo tiene el PRO, entonces es una buena conjunción.

- Ricardo Alfonsín dijo que “los radicales tienen miedo”

- Yo digo que los que tienen miedo son los que se fueron del radicalismo o que hablan desde afuera criticando el espacio en Cambiemos. No tuvieron el valor de comprometerse y luchar desde adentro para que este país cambie, nosotros sí tenemos el valor. Tenemos claros cuáles son nuestros ideales y banderas. La gestión provincial va a cubrir el 25% de la deuda social en obra pública, la gestión vino a duplicar lo que se invierte en alimentación escolar, dio el boleto estudiantil, merienda para todos, rutas, se ha gestionado con transparencia, con la frente en alto y honestidad. Eso es ser radical. Queremos dar cambio de rumbo a este país, lo necesita desde hace 70 años. Es difícil estar adentro, a veces cuesta, uno llega cansado, es más fácil criticar desde afuera, tomando un café. Como radicales, la historia nos va a dejar en el lugar que nos tenga que dejar.

- ¿Cree que el radicalismo merece ocupara otro lugar dentro del espacio Cambiemos?

- Tenemos que participar activamente en el gobierno nacional y ocupar el lugar que nos corresponde. Como radicales, deberíamos hacer sentir más nuestra voz a nivel nacional y que tengamos espacios de discusión, que seamos invitados, sobre todo los intendentes, que somos los que estamos cerca de la gente, vemos la realidad y tenemos que dar respuesta todos los días. Sería bueno para un segundo mandato, como radicales queremos estar ahí, no queremos sacarnos la mochila o el peso de los hombros, queremos más peso y responsabilidad. No solo por ser radicales sino porque sabemos cómo hacerlo.

- Por estos días hace hincapié en que la gestión Aiola no se tomó vacaciones

- Hoy los políticos están preocupados por las elecciones, pero a la gente es lo que menos le importa, los vecinos están preocupados por otras cuestiones. En el verano mucha dirigencia se dedica a vacacionar y piensan en temas más electorales pero nosotros en Chacabuco no nos tomamos vacaciones. Es el último año de gestión y queremos dar todo de parte nuestra, como lo venimos haciendo desde el primer día. Queremos dejar todo en la cancha como para de alguna forma agradecer a la comunidad esta enorme posibilidad que nos ha dado.

- ¿Ya tiene una decisión tomada respecto de una posible reelección?

- Yo dije que me iba a tomar todo enero y parte de febrero para pensarlo, depende de muchos factores, sobre todo del cansancio físico, a veces uno tiene que pensar en eso. Hay una famoso dicho que dice “las segundas partes nunca fueron buenas” y nosotros hemos hecho una muy buena gestión. Uno tiene que volver a enamorarse, ponerse proyectos importantes, tenemos la capacidad de hacerlo, habrá que ver cuáles son las circunstancias que afloran en estos primeros meses y tomar la decisión. Hablar de reelección hoy es apresurado, la gente tiene otras necesidades. Me cuesta hablar del tema, por lo pronto estoy re enganchado dando batalla hasta el último día.