Organizó una rifa para poder irse a estudiar a la Universidad de La Plata

Nahuel Simone es un vecino de la ciudad de Chacabuco que, en el próximo mes de febrero, comenzará cursar la carrera de Biotecnología y Biología Molecular en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Debido a las complicaciones para cubrir los gastos, el joven decidió por buscar distintas opciones y, entre ellas, organizó una rifa de $25 para sortear un lechón y recaudar dinero.

“La iniciativa se nos ocurrió a raíz del problema de la falta de recursos con la que contábamos para poder comprar las cosas, costear los viajes, y gastos relacionados con la Universidad", señaló Nahuel al medio local Cuatro Palabras, y agregó "hoy en día no es nada barato hacerlo, hablamos con mi hermana y una amiga, y una de ellas me ofreció hacer una rifa, porque sabemos que la gente de Chacabuco es muy solidaria. Les agradezco mucho a las personas que difundieron mi mensaje en las redes sociales, que lo compartieron, los que me pudieron comprar la rifa. Lo importante es la colaboración de todos”.

Los vecinos que deseen colaborar con Nahuel pueden contactarse con él a través del Whatsapp al 2352-417243, con la dirección y el nombre del solicitante.