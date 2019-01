Viaje en Fiat 600: el auto recibió un piedrazo que destruyó el parabrisas

Estefanía (28) y Franco (30) cumplieron el sueño de llegar desde Chacabuco hasta Ushuaia a bordo de un Fiat 600 del año 1971. Si bien tenían previsto que se presenten complicaciones con el auto, no esperaban sufrir un hecho desgraciado como el que ocurrió en las últimas horas: un colectivo despidió una piedra y rompió el parabrisas por completo. Afortunadamente, los chicos resultaron ilesos.

Leer más: Una pareja partió rumbo al fin del mundo a bordo de un Fiat 600

Tras resolver el inconveniente, la pareja compartió el relato de lo sucedido en las redes sociales y agradeció la ayuda de todas las personas que colaboraron para que puedan seguir adelante en su viaje de vuelta a la provincia de Buenos Aires. "Hola queridos amigos, el martes 15 por la.mañana salimos de Ushuaia para emprender la Vuelta. Recorrimos 809 km hasta la ciudad de Piedra Buena. Ayer salimos con el objetivo de llegar a Puerto Madryn intentando recorrer 950 km. Por desgracia, a eso de las 18:30 hs, saliendo de la ciudad de Comodoro Rivadavia un micro nos escupió una piedra y nos destruyó el parabrisa. Mientras sacaba el vidrio me puse en contacto con los Chicos de la Filial de Fiat 600 de la plata y varios integrantes de otras filiales del pais para dar con alguien que tenga parabrisa en Comodoro ya que hoy nuevos no se consiguen... No paso mas de una hora que ya me habían conseguido uno y listo para colocar", escribieron.

En otro tramo, apuntaron que "agradecemos infinitamente a toda la gente que colaboró. Hoy a seguir a Puerto Madryn".