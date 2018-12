Iniciaron un sumario por irregularidades en el área de recaudación de Chacabuco

En los últimos días, tomó trascendencia pública en la comunidad de Chacabuco un hecho que tuvo lugar en el área de Recaudación y que comprometería a un empleado municipal. Según se indicó, un contribuyente, que concurrió al municipio para pagar la primera cuota de una multa, fue atendido por un empleado que le informó que el sistema informático se encontraba caído y que, por ese motivo, le cobraría la multa de forma manual y contra la entrega de un recibo. Tiempo después, cuando ese mismo vecino concurrió nuevamente a la oficina para pagar la segunda cuota, fue informado acerca de que adeudaba la primera, por este motivo se inició la investigación que derivó en la detección de la maniobra fraudulenta.

Consultada por Democracia respecto del hecho, Cecilia Gabrieli, secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Chacabuco, aseveró que “a pedido de la Secretaría de Gobierno, se le solicitó a la Asesoría Letrada Municipal abrir un sumario administrativo” y agregó “ahora estamos aguardando la declaración de testigos y, por el momento, no queremos difundir información para no entorpecer la investigación, una vez que tengamos datos certeros vamos a comunicar de manera oficial lo que sea necesario”.

Por su parte, el bloque opositor de concejales del Partido Justicialista y Frente para la Victoria realizó un pedido de informes en los últimos días considerando que “este tipo de hecho, de haber sucedido realmente, implicaría la comisión del delito de malversación de caudales públicos, por lo que amerita el inmediato esclarecimiento; asimismo, y en razón de ser un delito que afecta el dinero público municipal, corresponde realizar la denuncia por ante la justicia penal”.

El documento que elaboró el bloque de concejales del Partido Justicialista – Frente para la Victoria de Chacabuco solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que informe al Honorable Concejo Deliberante respecto al faltante de dinero en el área de Recaudación Municipal y que involucra a un empleado dicha área. Entre los distintos puntos buscan saber: si se formó un Sumario Administrativo y el estado del mismo respecto de los hechos mencionados anteriormente; si se ha detectado la suma total del faltante de dinero, en caso afirmativo, que se informe cuál es el monto total.

En otro orden, el bloque de concejales opositores busca que se informe desde el ejecutivo desde qué fecha se vendría cometiendo el hecho denunciado; si se ha realizado la denuncia penal a fin de investigar la posible comisión del delito de Malversación de Caudales Públicos o Fraude en perjuicio de la Administración Publica.

“Nosotros tomamos conocimiento de los ocurrido porque la secretaria de Hacienda, Cecilia Gabrieli, en una nota periodística reconoció que había faltante de dinero en el área y que iban a investigar”, señaló a Democracia Javier Estevez, presidente del bloque de concejales PJ-FPV, y agregó “a partir de ahí no se supo más, por eso el 21 de diciembre elaboramos el pedido de informes que va a entrar en la sesión próxima porque el Concejo ya dejó de tener sesiones ordinarias”. Por otro lado, Estevez aseguró que “las expectativas de que nos respondan son muy bajas, porque todos los informes que hemos presentado al Ejecutivo, por distintos temas, son aprobados pero después no contestan, o a veces lo responden mediáticamente, así que esperamos que ocurra al menos eso por parte de la secretaria de Hacienda”.

“Lo que buscamos saber es cuánto dinero faltó y desde cuándo se realizaban estas maniobras, porque los contribuyentes iban a pagar y esta persona se lo quedaba”, finalizó Estevez.