Aiola: "Utilizaban la política para enriquecerse"

Se puso en marcha la nueva guardia central Dr. Arturo Umberto Illia, del Hospital Municipal de Chacabuco. El acto oficial se desarrolló con una importante presencia de la comunidad, autoridades municipales, concejales, consejeros escolares, personal del Hospital Municipal, equipo de Salud de la Guardia, integrantes de la Comisión Directiva de la Fundación del Hospital del Carmen e instituciones educativas. Además de contar con la presencia del intendente municipal, Víctor Aiola, el acompañamiento del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Andrés Scarsi; el jefe de Gabinete, Ignacio Grosso; el senador, Agustín Máspoli; el diputado, Marcelo Daletto; la directora de la Región Sanitaria III, Romina Sclavi y exintendentes de la comunidad.

El inicio de la alocución estuvo a cargo de Ignacio Gastaldi, director del Hospital Municipal “Nuestra Señora del Carmen”. En ese marco declaró que “hace poco más de tres años que estamos en la gestión y estoy seguro de que si cualquiera de ustedes aquel diciembre de 2015 venía y me decía que el dieciocho de diciembre del 2018 iba a estar inaugurada una nueva guardia junto a todos los presentes, difícilmente lo hubiera creído. Afortunadamente, hoy es una realidad”. Asimismo agradeció a los integrantes de la Fundación del Hospital por la gestión de conseguir el equipamiento de última tecnología con la que cuenta la nueva guardia. También dirigió sus palabras al equipo de Salud de la Guardia, que día a día deja su compromiso y que trabaja por la salud de Chacabuco. “Los invito a redoblar el esfuerzo porque sinceramente son y hacen lo que es la Guardia Central del Hospital del Carmen”, subrayó Gastaldi.

Por su parte, Julián Serritella, secretario de Salud, manifestó que la guardia lleva el nombre del ex presidente, Dr. Arturo Umberto Illia, porque fue un referente en la salud. Seguidamente, el funcionario brindó detalles específicos de la guardia y de su clasificación mediante Sistema de Triage.

En tanto que el intendente municipal, Dr. Víctor Aiola, expresó que esta es una obra que viene a cambiar la vida a la gente. “Ustedes saben la guardia que teníamos que, en realidad, funcionaba gracias al amor que le ponen médicos, enfermeros, personal administrativo, personal de limpieza. Pero el lugar no era acogedor, era un lugar que parecía más expulsivo que receptivo”, dijo y agregó "nosotros vinimos en 2015, junto con el presidente y la gobernadora, a hacer otra forma de política. A trabajar verdaderamente por el vecino. Que el dinero que se invierte en la Nación, la Provincia y el Municipio le llegue a la gente con cosas que sean transformadoras para mejorar cada día su bienestar. No da lo mismo hacer cosas que son prioridades que otras cosas que son del populismo. Que no da lo mismo hacer festivales todos los días en la plaza, tener una guardia que está muy mal ediliciamente, que tener una guardia como la que se merece cada ciudadano de Chacabuco”, continuó el jefe comunal.

Asimismo, señaló “estamos acá porque queremos otra forma. Queremos cortar con eso que se decía que el problema de los argentinos son los argentinos. Es mentira, el problema de los argentinos eran aquellos que utilizaban la política para enriquecerse. Para hacer populismo, para hacer política barata que no lleva a absolutamente nada”.

El cierre de las alocuciones estuvo a cargo del ministro de Salud de la Provincia, quien comunicó que esta fue una inversión cercana a los 30 millones de pesos en el Hospital Municipal que forma parte de la red de atención de la provincia de Buenos Aires. “Una red de atención que tuvimos que empezar a poner de pie en el dos mil quince por una definición de la Gobernadora que era ocuparnos de lo urgente”, dijo tras añadir, “un sistema que tiene cincuenta y ocho hospitales que brindan atención de emergencia y en los 58 hospitales tuvimos que intervenir para dejar la gestión a fines del año que viene con un sistema digno, con un sistema que pueda dar respuesta a quienes más lo necesitan”. Asimismo, Scarsi expresó que “esta guardia es una demostración de que se pueden hacer las cosas, de que uno tiene un norte, de que estamos en el camino correcto y que estamos en una política sanitaria que es homogénea y que tiene un sentido”.