El mensaje de Aiola al cumplirse tres años de gestión

El intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, compartió un mensaje al cumplirse tres años de gestión. "Juntos vivimos un 2018 convencidos de que la verdadera transformación de una comunidad la logramos entre todos los vecinos. Vivimos un año de cercanías, de escucharnos, de mirarnos a los ojos, de conocernos. De saber cómo vivís, cómo pensás y qué es lo que sentís. Y eso lo afianzamos gracias a la oportunidad y a la confianza que nos brindás todos los días abriendo la puerta de tu hogar, de tu colegio, de tu comercio, de tu institución, de tu localidad, para contarnos tu realidad", comenzó el intendente.

En otro tramo, Aiola dice "la política se hace en la calle, en cada caminata, en cada encuentro, en cada mate, en cada charla, en cada abrazo, en cada palabra y promesa cumplida que ha sido postergada por tantos años. En tres años de gestión logramos consolidarnos como un equipo capaz de saber cuáles son tus prioridades y necesidades, para acompañarte y para que el cambio toque tu puerta. Sabemos que falta mucho por hacer, pero estamos seguros de que vamos por el camino correcto. No estamos solos. Junto a vos, Provincia y Nación, vamos a tener el Chacabuco que nos merecemos, el que soñamos para las próximas generaciones, el que elegiste cambiar hace tres años atrás, aquel que tanto nos negaron durante mucho tiempo".

Por último, el jefe comunal de Chacabuco señaló: "somos un gobierno presente que mira hacia el futuro. Somos un Gobierno que brinda respuestas concretas. Somos un Gobierno que continúa comprometido con el valor de la palabra y que cree en el contrato social, ese que no se firma, que no se vence, que no cambia, que está ahí obligándonos a cumplirte todos los días. Somos la transformación que elegiste, somos Chacabuco porque vos sos Chacabuco".