Castilla homenajeó al soldado Rabuffi en su XV aniversario

El domingo, en la localidad de Castilla, el intendente municipal, Víctor Aiola, pronunció su discurso en la décima quinta fiesta del soldado en homenaje al Granadero, Juan Rabuffi.

“Hoy es un día muy especial como lo es cada vez que recordamos al soldado Rabuffi”, expresó el Jefe Comunal a su comienzo. El acto protocolar se realizó en la plaza San Martín y contó con la presencia de los integrantes de la filial “Provincia de Santa Fe” del Instituto Sanmartiniano del Perú, el soldado veterano de Malvinas, Oscar Ismael Poltronieri; Granaderos Reservistas, y Granaderos del pueblo.

“Los valores humanos, como la honradez, el valor, el coraje, la solidaridad, la amistad, la libertad, la paz; son valores que se construyen día a día en nuestra sociedad y que, en los últimos años, han tenido una desvalorización, una falta de apreciación, una falta de construcción. Por lo tanto nuestra sociedad se veía encaminada hacia un abismo”, continuó Aiola, quien manifestó que entre todos tenemos que tratar de revalorizar el valor de la palabra, el compromiso para con nuestro país, el esfuerzo y el trabajo.

“No vale lo mismo hacer las cosas mal que hacer las cosas bien. No vale lo mismo servir a la patria todos los días desde el lugar que uno se encuentra levantándose temprano y acostándose tarde todos los días en el campo, en la ciudad, en las industrias, en las fuerzas de seguridad. No da lo mismo eso que no hacer nada, que vivir del Estado, que vivir de la dádiva. No da lo mismo ser educado, educarse todos los días para ser un hombre de bien y contribuir a nuestro país, que no estudiar”,aseguró el intendente tras agregar, “tenemos que revalorizar y premiar todos los días a quienes se comprometen, no con palabras, sino con hechos”.

Además estuvieron presentes, el delegado de Castilla, Santiago Terrile, autoridades municipales, concejales, consejeros escolares, e instituciones de la localidad.