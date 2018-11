Comienzan a debatir el uso del cannabis medicinal en Chacabuco

El presidente del Bloque de Cambiemos de Chacabuco, el radical Lisandro Herrera, planteó públicamente la necesidad de que se comience a debatir en la ciudad el uso del cannabis de grado médico que tiene control de calidad, cuya producción está estandarizada y que cumple con las normas internacionales para medicamentos herbales. En diálogo con Democracia, el concejal dio detalles al respecto y aseguró que “será un debate histórico para la comunidad”. Además, confirmó que cuenta con el aval del intendente local, Víctor Aiola, quien pidió que se lleve delante de manera responsable.

- ¿Qué lo motivó a abrir este debate en Chacabuco?

- Siempre me interesó el tema, cuando se discutió en la cámara lo seguí de cerca, antes de que salga la ley nacional de cannabis medicinal y que, tiempo después, la Provincia de Buenos Aires adhirió. Conozco algunos casos muy allegados, me transmitieron la inquietud vecinos de la ciudad acerca de la lucha para conseguir el producto, que es algo bastante complejo,y cuya procedencia está estigmatizada. Cuando se habla de cannabis se abre un abanico de opiniones diversas e incluso es como un tema tabú. Además hay un caso muy cercano que me condujo a interesarme en este tema, los hijos de un amigo tienen una enfermedad muy particular y el cannabis podría ser un paliativo para mejorar su calidad de vida y esta familia tenía muchos problemas al momento de conseguir el aceite.

- ¿Cuál fue su primera acción antes de manifestar públicamente su intención?

- Me contacté con la gente de General La Madrid,un distrito de nuestra provincia. Puntualmente hablé con el concejal Carlos Morante, que es el hermano de Marcelo Morante, médico e investigador que inició su investigación en este tema a raíz de un tema muy personal. La Madrid fue la punta del hacha, me llamó la atención porque es una localidad muy chica, donde intendentes, concejales y la comunidad en general se pusieron al frente de lo que pretende ser un municipio que se dedica al cultivo de cannabis para uso medicinal e investigación. Es la lucha que ellos están llevando a cabo. Luego de tener esta charla con Morante, me resultó interesante plantear el tema para y después saber qué es lo que la sociedad nuestra quiere, si queremos ir en el mismo sentido que La Madrid, si queremos apoyar esta iniciativa, si queremos ser una alternativa más, o tal vez no. Por eso queremos que distintos actores debatan este tema.Lo mínimo que puedo hacer yo es utilizar estas herramientas, me pregunté ¿Por qué estas discusiones siempre se tienen que dar a nivel provincial o nacional y no por los concejos deliberantes, como pasó en La Madrid y otros lugares? Nosotros somos los primeros representantes del pueblo que vemos a los vecinos cara a cara y día a día.

- ¿Qué repercusiones hubo hasta el momento respecto del tema?

- Queremos empezar a generar ámbitos desde el Concejo Deliberante con distintos actores para el debate y conocimiento del tema.En general hubo buenas repercusiones, incluso concejales de la oposición me transmitieron apoyo para acompañar el debate. Yo no soy médico ni investigador, simplemente me considero alguien que propone la discusión desde el lugar de concejal. En todo caso voy a coordinar este tipo de debate en la ciudad. Lo hablé con el intendente Víctor Aiola, le pareció muy buena la idea de discutir y pidió abordarlo con muchísima seriedad, sin generar expectativas vanas porque no es esa la idea. Este es el rol nuestro, después vendrán los que saben a dar charlas, a dar sus miradas, sus experiencias. Queremos que toda la comunidad vaya tomando conocimiento del tema. Tenemos médicos en Chacabuco que se están interiorizando, se están capacitando, están interesados, entonces tenemos un abanico muy grande. Insisto, Lisandro Herrera no va a ser quien diga que Chacabuco va a ser un municipio que cultive cannabis medicinal o que investigue, sino que va a ser la comunidad toda la que va a tener que decidir.

- El planteo genera sorpresa siendo Chacabuco una comunidad pequeña del interior

- No nos olvidemos que son cuestiones que en la Argentina en general cuestan todavía. Es todo una apuesta. Son municipios que no están acostumbrados a estas cuestiones. Países desarrollados del mundo han dado sus grandes pasos como Canadá, Alemania, Bélgica, Israel, todos en distintos grados. En Estados Unidos estaba totalmente prohibido y luego algunos estados comenzaron a tener sus propias leyes al respecto, eso hace que se genere un ámbito de investigación. Se habla mucho de las bondades del cannabis y la investigación, a eso hay que apostar, a que se investigue para que la gente entienda de qué se trata.

- ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir?

- En los próximos días vamos a tratar de concretar ese viaje a General La Madrid, Carlos Morante nos espera para mostrarnos cómo avanzar desde el municipio, charlaremos mano a mano para sacarnos muchas dudas. La Madrid tiene un equipo médico que monitorea a los pacientes que utilizan el aceite de cannabis, recordemos que la ordenanza de La Madrid le permite al municipio suscribir convenios para el programa nacional de estudio e investigación del uso medicina de cannabis. Todavía están haciendo otro tipo de gestiones porque no tienen el permiso de nación para cultivar pero ya tienen definido el lugar donde lo harán. Probablemente hagamos una charla en diciembre abierta con expertos, trataremos de hacer una agenda desde el Concejo Deliberante para ir coordinando charlas debate, ir viendo cada uno de los puntos que nos interese abordar. No tengo dudas de que va a ser un debate histórico para nuestra ciudad.Con el correr de los meses veremos cómo se desarrollan los hechos.