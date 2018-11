Realizan un festival a beneficio del Asilo de Ancianos San José y Hogar Máximo Gil

Mañana, lunes 19 de noviembre, se realizará en la Sociedad Rural de Chacabuco la primera edición de un festival a beneficio del Hogar de Ancianos San José y el Hogar de Niños Máximo Gil. El evento será para toda la familia y es organizado por los voluntarios de Red Solidaria Chacabuco. Mientras que las bandas locales harán sus shows en horas de la tarde, el cierre estará a cargo de la banda de rock libre El plan de la mariposa. Además, entre las 15 y las 22, estarán presentes distintas agrupaciones para concientizar acerca de distintas temáticas: Payamédicos, Hablemos de autismo, ALCEC, Cruz Roja y Grupo Scout.

En diálogo con Democracia, José Bega, voluntario de Red Solidaria Chacabuco, se refirió al evento que apunta a convocar a una numerosa cantidad de personas de la ciudad y distritos de la zona. “Este festival es la primera vez que se va a realizar en Chacabuco, uno de los miembros del grupo sugirió la propuesta y nos pareció buenísimo, sobre todo porque lo recaudado será destinado a dos instituciones muy nobles de Chacabuco: el Hogar de Ancianos San José y el Hogar de Niños Máximo Gil”, señaló Bega a este diario y agregó “llevamos una muy buena venta anticipada de entradas y también se pueden comprar al llegar a la Sociedad Rural, tienen un costo de $50, es un precio accesible porque queremos invitar a toda la comunidad para pase un día diferente en familia, entre amigos, en pareja, disfrutando de la música y las distintas temáticas para concientizar, está buenísimo que la gente la pase bien y se sume para ayudar a estas dos instituciones”.

Respecto de los objetivos del trabajo de Red Solidaria en Chacabuco, José Bega señaló que “cuando nos preguntan cuántos voluntarios somos, siempre decimos que somos miles porque el compromiso es de toda la comunidad, nuestra función es ser un puente entre las personas que necesitan ayuda y aquellas que pueden ayudar y es muy bueno que la gente pueda colaborar”. En otro orden, Bega dijo que al convocar a las bandas todas se entusiasmaron con la idea de sumarse de manera voluntaria y que el monto total de lo recaudado tanto por entradas como por servicio de cantinas va a ser destinado a las dos instituciones de Chacabuco para abuelos y niños.

“Nosotros llevamos adelante distintas iniciativas, actividades, que se basan en la realidad, la realidad es la que nos marca el camino y ahí generamos el compromiso con la sociedad para cubrir las necesidades”, apunta José Bega al referirse al voluntariado y agrega “si vemos que hace falta algo material o afectivo, lo que nosotros buscamos es que cada persona de la comunidad levante la mirada, vea lo que ocurre y se pueda comprometer, desde su lugar,con esa realidad, que no sea indiferente, esa es nuestra dinámica y nuestra misión; además, tenemos actividades como festejar cumpleaños de los abuelos del Hogar y de los nenes del Máximo Gil, entre muchas otras”. Consultado acerca de la respuesta de la comunidad chacabuquense ante los pedidos solidarios, José Bega resaltó que “siempre tratamos de visibilizar las necesidades de las personas y la comunidad responde súper bien, nos sorprenden día a día, tenemos mucha confianza por parte de la comunidad y un respaldo mucho mayor todavía, todos tenemos muy en claro que la solidaridad es muy necesaria para que, en equipo y todos juntos, podamos transformar la realidad”. En este sentido, el voluntario de Red Solidaria destacó la importancia de las redes sociales y los medios de comunicación como herramientas clave para tender puentes con la sociedad.

En el festival a beneficio se podrá disfrutar de: teatro musical, Dance for me, GarelloRompani, Emiliano Castellari, Lina Marissi, After Rock, Fideo Gajate, Capdevila Miyagui Millán y Filete Porteño. Además, estarán presentes los payamédicos, grupo Scout, Hablemos de autismo, ALCEC y Cruz Roja desarrollando actividades de concientización.