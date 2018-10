Aiola recibió a la delegación que representó a Chacabuco en los Juegos Bonaerenses

El intendente municipal, Víctor Aiola, recibió a los integrantes de la delegación que representó a Chacabuco en los Juegos Bonaerenses 2018. Durante el encuentro, que tuvo lugar en el Parque Recreativo Municipal, el Jefe Comunal destacó que el deporte es una herramienta fundamental porque no solamente es un juego, sino que se aprenden valores que sirven para la vida.

Seguidamente, felicitó a los competidores, profesores y padres quienes acompañan en la iniciativa. “Son los torneos más importantes de la provincia de Buenos Aires”, comentó el intendente y agregó, “estas actividades tienen un fin educativo de alto valor que sirve mucho para formar a los ciudadanos que nosotros necesitamos como país”.

Luego del discurso del Jefe Comunal, la subsecretaria de Deportes, Milagros Marveggio, también hizo uso de la palabra. Además, estuvieron presentes, la jefa de Gabinete, Laura Marchesse, el secretario de Gobierno, Ignacio Orsini, el secretario de Desarrollo Social, Juan Cruz Magdalena, la subsecretaria de Cultura, Celina Felice y el director de Juventud, Mariano Álaman.

Medallas de Oro

- Atletismo Pista sub 18 femenino libre 1500 mts, Jaquelina Albornoz

- Judo Sub 14 Masculino federado Menos de 40 kg, Suaste Ulises

- Básquet Sub 13 femenino

- Atletismo PCD Sub 15 Libre masculino Lanzamiento de bala pc36, Fernández Joaquín

- Natación PCD Sub 25 Masculino libre visual 50 mts libre, Estrella Santiago

- Natación PCD Sub 20 Femenino Libre Intelectual 50 mts libre, Marini Nicole



Medallas de Plata

- Judo Sub 14 Masculino Federado menos de 58kg, Giogia Franco

- Atletismo campo Sub 18 Masculino Libre Lanzamiento de Bala, Del Campo Nicolás



Medallas de Bronce

- Patín Artístico Sub 2016 femenino Libre, Sofía Córdoba

- Pádel Sub 14 Masculino, Rubini Juan Ignacio y Gómez Guido

- Judo Sub 14 Masculino Federado Menos de 48kg, Tejido Joaquín

- Atletismo PCD Pista Sub 25 femenino Libre 100 mts, Muhape Sol

- Atletismo PCD Pista Sub 15 Masculino 100 mts, Karlen Mauricio

- Ajedrez Sub 14 Masculino Libre Menores, Cirigliano Nahuel