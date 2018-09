Víctor Aiola: “A los vecinos les cuesta llegar a fin de mes pero no quieren volver al pasado”

En diálogo con Democracia, el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, se refirió a la situación que atraviesan los gobiernos nacional, provincial y municipal y desarrolló las medidas impulsadas en el ámbito local para acompañar a los vecinos a afrontar los aumentos. Aiola anticipó a este diario que buscan desarrollar un mercado central y transporte público en Chacabuco, y dio detalles del presente del radicalismo provincial.

- ¿Qué medidas impulsaron en Chacabuco para afrontar los aumentos de precios?

- En el marco de la situación nacional que estamos viviendo, los municipios tenemos que pensar de qué manera podemos ayudar a nuestros vecinos. Por ejemplo, las tarifas de luz y de gas nosotros no las podemos bajar pero sí podemos incluir a la mayor cantidad de gente en la tarifa social, entonces salimos con nuestro equipo para tratar de que entre la mayor cantidad de gente posible. Respecto del combustible, nosotros no podemos bajar los precios y sabemos que muchos vecinos utilizan la moto y el auto para trasladarse, el combustible está caro y surgió la idea de implementar un servicio de transporte público que está en una etapa bastante avanzada y pronto vamos a sacar la licitación, con un recorrido básico para arrancar, con subsidio del Estado municipal. Además, no podemos tener influencia con el aumento de los precios a nivel nacional pero podemos hacer de intermediarios entre el productor y el vecino que compra, para eso queremos crear el mercado central, que es una idea que vengo pensando desde hace un tiempo y esperemos que sea un lugar donde los vecinos puedan comprar alimentos de buena calidad y de manera accesible. También aumentamos los aportes de Desarrollo Social para que el vecino que lo necesita sepa que el Estado lo acompaña.

- ¿Considera que es el momento más difícil de la gestión de Mauricio Macri?

- Sí, es el momento más difícil desde que empezamos la gestión, lo dijo el presidente: “después del secuestro, fueron los cinco peores meses de mi vida”. Se puso muy difícil, coincidimos todos en que llegamos para cambiar la realidad del vecino y no vamos a dejar de lado nuestros principios para cambiar este país. Es difícil, nos duele la inflación, sabemos que esto es resultado de múltiples factores: de la herencia que recibimos, de factores externos de la economía mundial que afectó a nuestro país débil y de los errores que hemos cometido. Hay que trabajar para corregirlo y tenemos la posibilidad histórica de cambiar el rumbo de nuestro país. Como radicales, creemos que en los dos primeros años no se necesitó tanto de la política y ahora sí, entonces ahí estamos los radicales para ponernos al pie del cañón y ayudar al gobierno provincial y nacional para salir adelante entre todos, como equipo.

- ¿Qué preocupaciones manifiestan hoy los vecinos de Chacabuco?

- Los vecinos manifiestan la dificultad para trasladarse, la suba de precios de los alimentos, la gente está preocupada por eso, les cuesta llegar a fin de mes pero están convencidos de que no quieren volver al pasado, no quieren que vuelvan más aquellos que dejaron el país como está. Hay gente que no puede pagar la luz o el gas pero dejan bien en claro que no quieren volver a lo anterior y están convencidos de eso.

- ¿Cómo es el vínculo con la oposición en la ciudad?

- La oposición nos ayuda a gobernar, nos marcan cosas y muchas veces recapacitamos, a veces presentan proyectos positivos, otras veces presentan proyectos imposibles de llevar a cabo. El ejercicio de la democracia incluye una oposición activa y me parece que tenemos buenos opositores, hacen bien su trabajo. Es el juego de la política y de la democracia, lo aceptamos así y no tenemos ningún inconveniente con eso.

- ¿Qué lectura hace del presente del radicalismo provincial?

- Estuve reunido con Daniel Salvador y charlamos de la actualidad nacional, provincial y de los municipios, se habló de la actualidad partidaria, en octubre va a haber renovación de autoridades y estamos viendo los pasos a seguir. Creemos que lo ideal para fortalecer la UCR provincia es la unidad, la unidad partidaria, así que coincidimos con Daniel Salvador, Maxi Abad y Carlos Fernández que la unidad es el camino a seguir. Es un partido unido, la unidad se fue trabajando, es algo que no se predica sino que se construye. Daniel, Maxi y Carlos Fernández han construido una unidad que es muy positiva para el partido porque es un partido que ha hecho un gran recambio generacional, hay muchos jóvenes, ha aumentado el número de diputados y senadores de la Unión Cívica Radical, tenemos a Maxi Abad que es el presidente del Bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, así que estamos contentos. A nivel provincial hay mucha participación radical, de a poco iremos pidiendo más. A nivel nacional, como dirigente, pido que no estemos solamente en momentos difíciles sino que participemos más en la toma de decisiones. Estar también en “la fiesta de 15” y no solamente en los “velorios”. Hay que tener más peso a nivel nacional, lo iremos logrando de a poco. Queremos decirle al presidente que estamos a disposición para dar todas las batallas que haya que dar, defendemos a Macri, a Vidal y a nuestros intendentes. Vamos a batallar hasta el último día para que a este gobierno le vaya bien porque si le va bien al gobierno nos va bien a todos.