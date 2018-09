El servicio SAME Provincia desembarcó en Chacabuco y ya fue presentado

La ciudad de Chacabuco ya cuenta con el servicio SAME Provincia. El intendente municipal, Víctor Aiola, firmó el convenio para la entrega de la ambulancia de alta complejidad y encabezó el acto de presentación frente a la nueva Guardia de Emergentología. En ese marco, el Jefe Comunal acompañado por autoridades de Salud, manifestó que “al comienzo de la gestión, el sistema de salud provincial tenía múltiples deficiencias”.

“La provincia de Buenos Aires tiene dieciocho millones de habitantes distribuidos en un territorio muy amplio, los municipios fueron independizándose del sistema de salud y cada uno fue aumentando en complejidad para dar respuesta a nivel local, se dejó de trabajar durante mucho tiempo en forma mancomunada dentro de la Provincia y el Ministerio dejó de trabajar en forma colectiva”, explicó el intendente Víctor Aiola en su discurso y comentó que “en salud se hizo un gasto importante, que a veces fue desproporcionado respecto de otras áreas, no era equitativo, hubo dos prioridades: las guardias, que estaban en condiciones deficientes; y el sistema de emergencia, que es el momento crítico para el paciente. Nuestra gobernadora sabe bien qué es lo hay que hacer y cuáles son las prioridades, esta era una prioridad y se trabajó de manera mancomunada”.

Víctor Aiola dijo también que “la obra sola no funciona, funciona con personal capacitado, tenemos el material humano, se hizo la primera capacitación de muchas otras que vendrán y estamos orgullosos de contar con el SAME” y agregó “muchas veces se hace uso político de la faltante de vacunas y quiero decir que desde hace años el calendario está completo y van a seguir aplicándose las vacunas, a veces hay problemas con el ingreso al país pero están aseguradas, no van a faltar, es una inversión en salud para prevenir enfermedades”. Además, el intendente agradeció a los presentes: “nuestro personal de salud, choferes, enfermeros, radioperadores, todos trabajan por vocación, se hace por amor y por eso salen bien, entonces los invito a trabajar en equipo, pertenecemos a un sistema de salud de la Provincia que está en crecimiento, hay mucho por mejorar y seguiremos trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

En el acto estuvieron presentes, Federico Pupillo, el coordinador General del SAME dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires; la directora asociada de la Región Sanitaria III, Romina Sclavi; el secretario de Salud, Julián Serritella; el director del Hospital Municipal, Ignacio Gastaldi; el director asociado del Hospital, Mariano Frassa; la directora de Salud, Yesica Berterame; jefe de servicio de Guardia Externa, Fabián Molina, y demás autoridades municipales.

Federico Pupillo, coordinador General del SAME dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, dijo que “ha sido muy fácil trabajar con este municipio, nos hemos entendido desde el primer minuto, estamos trabajando mucho en salud, principalmente en la emergencia en la Provincia” y agregó “nos sumamos a los esfuerzos municipales, al compromiso con el trabajo, creemos que la diferencia la hace la vocación, esa es la única manera de hacer las verdaderas transformaciones, todos con la misma camiseta”.

SAME Provincia

SAME es el primer servicio de emergencias del Estado bonaerense que brinda atención médica de calidad y a tiempo. Funciona en casos de accidentes o urgencias en la vía pública y garantiza que los pacientes reciban atención ante situaciones de violencia o accidentes con múltiples víctimas.Chacabuco es el distrito número 68 que se suma al sistema y buscarán extender a los 135 municipios bonaerenses. SAME lleva una inversión de más de tres mil millones de pesos en recursos, equipos y capacitación.