Víctor Aiola: “Pese a las dificultades económicas, la educación siempre es una prioridad”

El intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, recorrió la obra del nuevo edificio de la Escuela Secundaria Nº 7 y Escuela Primaria Nº 17 ubicada en la zona rural del distrito. La obra establece un monto de contrato por $14.332.674,85 y un plazo de ejecución de un año. El mandatario estuvo acompañado por el jefe distrital, Rubén Cruz y el director del establecimiento educativo Oscar Serafino y demás autoridades municipales.

“Se está construyendo la Escuela Secundaria Nº 7 que viene a cubrir las necesidades de los alumnos de esta zona rural tan importante para nuestra ciudad, ver esto en construcción, una escuela tan bien diseñada con importante aporte del estado nacional, demuestra que cuando hablamos de educación significa que trabajamos fuertemente en la temática”, dijo el intendente Víctor Aiola, al tiempo que agregó “los alumnos son sujetos de estudio, de trabajo, esfuerzo, ellos tienen que tener las condiciones adecuadas para cursar sus estudios secundarios de la mejor manera”.

"Logro para la comunidad educativa"

En el marco de su recorrida por los 800 metros cuadrados que cubre la obra, Aiola dijo que “los alumnos vienen y están muchas horas en el establecimiento, necesitan permanecer en un lugar con buenas condiciones, cómodos. Estamos contentos porque tener una escuela secundaria tan importante en esta zona rural es un logro para toda la comunidad educativa y para la ciudad de Chacabuco”. A su vez, el intendente apuntó que “estas son las obras que trascienden las gestiones, marcan hacia dónde va políticamente dirigido nuestro objetivo de políticas públicas, la educación es importantísima, se van a construir dos jardines más en Chacabuco”.

Como en ocasiones anteriores, Víctor Aiola resaltó que “muchos ponen palos en la rueda” y agregó que “dicen que no nos interesa la educación, nosotros los invitamos a hacer un recorrido por los establecimiento que tenemos en reparación, los nuevos que estamos construyendo y cómo estamos mejorando escuelas y edificios que hacía años que no se hacía nada”. En otro orden, Aiola dijo que “quizás hubo otras prioridades, a veces uno no puede entender cómo antes se invertía más en el arreglo de playones o plazas y no tanto en la educación, pero pese a las dificultades económicas, consideramos que la educación es siempre una prioridad”.

Obra en marcha

El jefe distrital Rubén Cruz, también participó de la recorrida por la obra en construcción y se mostró sorprendido por la dimensión que tendrá el nuevo edificio ubicado detrás de la bajada de “Don Mario” en Ruta 7. “Estamos verdaderamente sorprendidos por el avance y porque son más de 800 metros cuadrados con aulas, laboratorio, baños, baños para personas con discapacidad, biblioteca, es un placer poder ver la obra que se está haciendo”, dijo Rubén Cruz, al tiempo que agregó “está en plena construcción, avanzando rápidamente, deseamos ver este lugar repleto de alumnos y docentes porque cuando estén en las aulas, recién entonces, estará completa y terminada esta obra”.

El director del establecimiento, Oscar Serafino, fue el principal responsable de encabezar la gestión para alcanzar este momento en el que se terminaron los cimientos y comenzaron a levantar las paredes de la escuela. En el lugar, Serafino dijo que “uno al comienzo, cuando empieza a proponerse objetivos, se pone un faro y es la luz que se sigue pero en el medio van sucediendo distintas cosas que hay que resolver y superar” y agregó “cuando pensamos un proyecto enmarcado en educación, pensamos en los próximos cinco o diez años, siempre es a mediano o largo plazo, en el medio van transitando distintos directores y, en este caso, a mí me tocó empezar a ver la construcción”.

Serafino hizo hincapié en que la Escuela Secundaria Nº 7 está inscripta en las escuelas de nuevo formato, con un nuevo modelo pedagógico y, en ese sentido, dijo que “el paso siguiente es tener a los alumnos, los docentes y avanzar hacia un modelo pedagógico, aportar el nuevo edificio a toda la organización institucional es el comienzo de un camino”. A su vez, el director de la escuela dijo que “hay que pensar que la escuela no es solamente un edificio,sino que somos todas las personas que lo transitamos, el edificio es el facilitador para todos los proyectos que tengamos nosotros como institución”.

El director dijo también que cada vez que se presenta en la obra toma una foto porque “es lindo, muy bonito, ver el avance de la construcción, es un placer personal”. También aseguró que “es interesante ver que la obra se ha concretado y será un verdadero placer el día que techen y que se inaugure”.