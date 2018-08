Chagas: realizaron distintos controles y extracciones a ladrilleros de Chacabuco

En el marco del programa “Una Argentina sin Chagas”, se desarrollaron actividades de prevención y promoción dirigidas a la comunidad de Chacabuco y localidades. El trabajo estuvo a cargo del departamento de Zoonosis de Azul, provincia de Buenos Aires, del técnico de control de vectores Anibal Raúl Hirsh, el enfermero Miguel Ángel Corvalán y la referente de Chagas de la ProvinciaKarina Ethel Watralik; además del equipo de la Dirección de Salud, residentes de medicina general y personal de Bromatología del Municipio.

La directora de Salud de Chacabuco, Yesica Berterame, aseguró que “el Chagas es un problema endémico en la Provincia y la región de las Américas, es una cuestión de salud pública; la provincia de Buenos Aires tiene una tasa positiva neta de migraciones de personas infectadas y nuestro objetivo es sacar un diagnóstico situacional, un muestreo para ver cómo estamos en relación a esta enfermedad”. En Chacabuco y en Cucha Cucha se realizaron tareas para caracterizar epidemiológicamente a la población, se aplicaron encuestas estructuradas al grupo familiar y fichas del Programa de control de enfermedad de Chagas–Mazza.Se realizaron 64 extracciones de sangre-previo consentimiento informado y firmado por adulto de la familia- a los moradores que voluntariamente lo aceptaron. Las extracciones se procesarán en el laboratorio del Departamento de Zoonosis de la Provincia.

Según informaron desde la Municipalidad de Chacabuco, para calcular los índices de infestación de las viviendas de la zona de hornos de ladrilleros se buscó en cada domicilio para captura e identificación de vinchucas, se buscaron estos vectores para ser trasladados al Laboratorio del Departamento de Zoonosis de Azul y así hacer la caracterización final de la especie.Además, para incrementar y fortalecer los conocimientos sobre Chagas, durante las visitas domiciliarias se realizaron entrevistas abiertas a los habitantes de la zona de hornos para que tomen conocimiento acerca del vector y la enfermedad que transmite, sus síntomas clínicos y las medidas preventivas adecuadas.

Qué es, cómo se trasmite y cómo se previene

Según el Ministerio de Salud de la Nación,el Chagas es una enfermedad causada por un parásito llamado Trypanosoma Cruzi (T. Cruzi). Aunque generalmente no presenta síntomas, puede provocar complicaciones en el corazón y en el sistema digestivo. Se puede prevenir, tratar y curar.

La principal vía de transmisión al humano es a través de la vinchuca, que se alimenta sólo de la sangre de personas o animales. A esta vía se la conoce como “Vía Vectorial” y ocurre cuando la vinchuca pica a una persona o a un animal que tiene los parásitos (T. Cruzi), y al ingerir la sangre, se infecta. Cuando vuelve a picar para alimentarse defeca sobre la piel y salen los parásitos junto con su materia fecal. Por último, la persona al rascarse introduce el parásito en su cuerpo.También existen otras formas de contraer el Chagas por: transmisión vertical, una mujer que tiene Chagas se lo puede transmitir a su bebé durante el embarazo; por vía transfusional, por trasplantes de órganos de personas que están infectadas, por vía oral y por accidentes de laboratorio.El Chagas no se transmite a través de relaciones sexuales ni cuando la madre amamanta a sus hijos.

La presencia de animales domésticos es crucial en la infestación y transmisión domiciliaria de la infección chagásica. Los perros son los principales reservorios domésticos del T. Cruzi, Asimismo la cantidad de vinchucas en una casa se halla relacionada en forma directa con la presencia de gallinas en el domicilio. Se sugiere: mantener lo más ordenada posible la casa y sus alrededores, ventilar diariamente las camas y los catres, limpiar detrás de los muebles y objetos colgados de las paredes, mover y revisar las cosas amontonadas lo más frecuente posible, tapar las grietas y los agujeros de las paredes y techos, poner los gallineros y corrales lo más lejos posible de la vivienda para que no entren a la casa las vinchucas que están instaladas en estos lugares.

Además, los palomares constituyen sitios de cría de las vinchucas. Por eso, es necesario impedir que las palomas hagan nidos cerca de las viviendas. Si el techo es de paja, hay que revisarlo. Si es posible, cambiarlo una vez al año.También es importante para vigilar esta enfermedad que todas las mujeres embarazadas sean estudiadas para conocer si tienen Chagas y así poder controlarlas y tratarlas. Todo hijo de madre positiva debe ser estudiado y controlado para saber si tiene la enfermedad.