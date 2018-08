El Centro de Medio Día cumplió su primer aniversario en Chacabuco, se trata de la única institución con estas características que hay en la Región Sanitaria III y conforma una alternativa de tratamiento que acompaña las diversas modalidades de intervención en adicciones y salud mental con el fin de asegurar un espacio de trabajo, recreación y expresión.El intendente Víctor Aiola estuvo en la institucón, fue recibido por la directora del Centro, Maricel Rinaldi, personal que conforma el equipo interdisciplinario y pacientes. Estuvieron acompañados por la jefa de Gabinete, Laura Marchesse; el secretario de Salud, Julián Serritella; el secretario de Desarrollo Social, Juan Cruz Magdalena; y la directora de Salud, Yesica Berterame.

Durante los festejos por el aniversario, la directora del Centro de Medio Día, Maricel Rinaldi, dijo estar feliz y emocionada: “es gratificante ver que se puede hacer de esta forma, que ya no se tiene que pensar en el encierro y el aislamiento, ver que las familias están hoy compartiendo con ellos el día” y agregó “la ley de salud mental es grandiosa porque habla de esto mismo, de que la gente se rehabilite en su lugar y conapoyo y amor, se pueden rehabilitar en su lugar y nosotros tenemos que ofrecer esos dispositivos”. Rinaldi dijo también “brindo por muchos años más, por seguir creciendo y corrernos del paradigma de aislamiento, de encierro, de alienación, donde los pacientes pierden su identidad, la ley de salud mental dice que deben ser sujetos de pleno derecho, sujetos con posibilidades de creación, de produccción, de ser, y sino estuviera el Centro de Medio Día, estaría faltando una pata a la rehabilitación, faltaría refuerzo para ayudar a la mejora”

Por otro lado, Rinadil destacó la labor del equipo de profesionales que trabaja en el lugar “es un día festivo, me siento muy apoyada por todo el equipo, acá ponemos alma, corazón y vida”, dijo y agregó “no se trata solamente del conocimiento, del saber, sino también del codo a codo, decir ‘buen día’, ‘cómo estás’, ‘cómo dormiste’, ‘¿Tomaste la medicación?’, la palabra, el aliento, la proyección, ‘qué vas a hacer cuando te vas de acá’, ‘cómo sigue tu día’, porque para ellos es un volver a empezar”.

Romina Sclavi, directora de la Región Sanitaria III, también estuvo en los festejos por el aniversario del Centro de Medio Día y dijo que “este es el único Centro de Medio Día que existe en la Región Sanitaria III, siempre lo recalco, el día que asumimos dijimos que nos comprometíamos a trabajar por la salud mental, por las adicciones, y esta es una demostración después de tanto esfuerzo; lo mejor es que se trabaja desde cada uno de los sectores: Salud, Desarrollo Social, Salud Mental del hospital y se ha demostrado que se puede”. A su vez, apuntó que “hay chicos que concurren desde el primer día, ellos están muy comprometidos, ninguno abandonó, y los que no están es porque fueron dados de alta, eso es muy importante para nosotros, ver la continuidad, cómo van creciendo, cómo modificaron su comportamiento, la actitud, la alegría, la mirada, es fundamental”.

El intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, celebró también junto al equipo del Centro de Día el aniversario, y aprovechó la ocasión para destacar que “muchas veces el Estado está ausente en ciertos espacios y esos puntos grises son ocupados por gente inescrupulosa, que no sabe trabajar en el tema, gente que hace uso político o económico de la situación y acá nosotros vimos que había un déficit del Estado, ausencia en los planes de enfermedades mentales y adicciones y empezamos a trabajar en un equipo multidisciplinario, estuvo Desarrollo Social, Salud, Educación, un montón de áreas”. El jefe comunal dijo también: “para nosotros es fundamental y vemos los resultados que tenemos, cómo le cambia la vida a la gente, a esos pacientes que estaban sin atención, tristes, en sus casas, en ellos hoy hay un revivir, les ha cambiado la vida totalmente, hay responsabilidad del Estado de estar presente con ellos, que son quienes nos necesitan”. Aiola anticipó que está previsto dejar de alquilar el espacio y mudarse a un lugar propio.