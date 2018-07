Pollada para que Joaquín escuche por primera vez

El próximo 5 de agosto se realizará en Chacabuco una pollada solidaria con el fin de recaudar dinero y colaborar con la familia de Joaquín Fiori, un pequeño vecino de la ciudad que necesita un implante coclear para poder escuchar por primera vez.

El nene de dos años y cuatro meses tiene hipoacusia de grado severo a profundo y la situación podría revertirse con dicho implante. Dado que se trata de una intervención muy costosa, los familiares emprendieron la iniciativa de cocinar y vender pollos asados para contar con el apoyo de los vecinos de la ciudad y así colaborar, al menos, con los gastos que tiene la familia en viajes a Buenos Aires y estudios en centros de fonoaudiología.

Joaquín Fiori vive junto a sus padres en la ciudad de Chacabuco, allí nació en el año 2016 y la primera audiometría que le realizaron no dio buenos resultados. Luego, los profesionales de la salud subestimaron el hecho argumentando que se trataría de mucosidad.

Cuando Joaquín tenía un año y dos meses, sus padres comenzaron a notar que no respondía a los llamados, que no percibía los sonidos y que se comunicaba solo con sus manos. “Lo llevé adistintos médicos de Chacabuco, me tuvieron a las vueltas, no había quien le hiciera los estudios y, hace algunos meses, comenzó a atenderlo un otorrinolaringólogo de Junín”, contó Mariana, su mamá, a Democracia. Y agregó “con los estudios se determinó que Joaquín del oído izquierdo no escucha absolutamente nada y del derecho su audición es mínima”.

Tras conocerse los resultados de distintos estudios, entre ellos, el de Potenciales Evocados Auditivos -que evalúa la respuesta neuronal que tiene el órgano auditivo- el médico indicó que Joaquín precisará un implante coclear y que, por su edad, deberá hacerse cuanto antes. “El implante es muy costoso, Joaquín no tiene obra social y estamos haciendo los trámites para obtener la cobertura completa, todo es muy lento, esta semana viajamos al Garrahan a realizar otra consulta”, comentó Mariana.

El estudio de Potenciales Evocados Auditivos realizado en Buenos Aires arrojó: “trazados de oído derecho compatibles con hipoacusia de grado severo a profundo, para las frecuencias evaluadas. Trazados de oído izquierdo compatibles con hipoacusia de grado profundo, para las frecuencias evaluadas”.

Según comentó Mariana, el otorrinolaringólogo dijo que con el implante realizado en uno solo de los lados él ya podría escuchar y que estas intervenciones suelen ser exitosas.

Si bien los padres de Joaquín buscarán avanzar con los trámites para lograr la cobertura del implante coclear -que ronda los 29 mil dólares- sin tener que reunir esa importante suma de dinero por su cuenta, los familiares organizarán la pollada para acompañar con los gastos de todos los días en viajes y consultas médicas. A partir de las 12, el domingo 5 de agosto se entregarán los pollos en Vélez Sarsfield y M. Gil.

Costarán $180, habrá que llevar fuente y ponerse en contacto previamente para encargar al teléfono 2352486275 ó 2352527217.