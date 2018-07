El grupo de Teatro Integrado de Chacabuco va en busca de alcanzar el gran sueño

Hace seis años se conformó el grupo de Teatro Integrado, con unos 25 miembros de APRID, en la Escuela de Actividades Culturales de Chacabuco y, desde hace tres,trabajan en la obra Juan Moreira. El próximo 9 de julio, el elenco presentará una nueva versión de la clásica novela gauchesca del escritor argentino Eduardo Gutiérrez; pero esta no será una función más sino que, con la venta de entradas, los integrantes del grupo buscarán cubrir los gastos para viajar a Capital Federal y realizar la obra en una sala porteña. La cita es mañana lunes, a las 17, en el Teatro Italiano.

En diálogo con Democracia, Luz Kling, profesora de teatro y directora de la obra, contó que “dado que muchos de ellos no saben ni leer ni escribir, no trabajaron sobre un texto escrito sino que, en base a la historia que les conté sobre Juan Moreira, ellos averiguaron sobre la persecución a los gauchos y armaron las escenas que luego fueron consolidando e incorporando a medida que ensayaban”. A su vez, Kling agregó que “de ellos aprendo todos los días, a nivel humano, creo que encontraron en el teatro un medio de expresión de sus emociones y descubrieron que en el escenario pueden demostrar que lo pueden hacer, que son capaces”. Sobre su trabajo con personas con discapacidad, Luz aseguró: “Me encanta trabajar con ellos, no tienen prejuicios, se ayudan mutuamente, juegan, tienen propuestas nuevas”.

Luego de un ensayo general en el Teatro Italiano, y aún con el vestuario colocado, los protagonistas de la obra Juan Moreira mantuvieron un encuentro con la prensa local y prometieron una tarde repleta de emociones para los vecinos que se acerquen a ver la función.

“Si bien tiene escenas bastante sangrientas, está enfocado desde lo cómico y los espectadores la van a pasar bien”, apuntó Luz Kling. Una de las novedades que tendrá Juan Moreira renovado es la incorporación de la actriz, docente y escritora chacabuquenseMarita Benac, que se suma bajo el personaje de una vecina chismosa e intervendrá relatando dichos populares, “cuando Luz me llamó no lo dudé ni un minuto y le dije que contara conmigo”, dijo Marita Benac y agregó “en casa me dicen que me quede un poco quieta, pero no puedo, esto me encanta”.

“Estamos muy contentos porque no es la misma versión de siempre, esta tiene más picardía, tiene risa, llanto, danza, canto, va a haber sorpresas para el público. Hace mucho que ensayan y cada vez sale mejor”, indicó Jorgelina Luján, directora de la Escuela de Actividades Culturales de Chacabuco, y agregó “queremos pedirles que los apoyen, tienen mucho entusiasmo con presentar la obra en Buenos Aires, es un placer para ellos, les encanta lo que hacen”. En este sentido, Luz Kling agregó entre risas “ellos dicen que hasta el Maipo no paran, así que esperamos que disfruten este espectáculo que es para toda la familia”.

Por su parte,Santiago Estrella, uno de los integrantes del Taller de Teatro Integrado y quien interpreta a Juan Moreira en la obra dijo a la prensa: “me encanta este taller, hay una canción que dice ‘uno tiene lo que puede y lo tiene que querer’ y yo quiero esto, para mi es lo mejor, ojalá podamos viajar a Buenos Aires porque siempre actuamos acá y una vez en Junín”.