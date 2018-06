Busca a su padre biológico y la publicación se volvió viral en Facebook

Una joven de la ciudad de Chacabuco escribió una publicación en Facebook con el objetivo de encontrar a su padre biológico. El texto obtuvo numerosos comentarios de apoyo y fue compartido por cerca de 150 usuarios.

El texto tal como fue publicado:

Mi nombre es Malena Soledad Silva (aunque en realidad ese no es mi apellido). Mi mamá se llama Hilda Osorio Galeano muchos la conocieron como Lucía, tiene 41 años. Estoy buscando a mi papá, el y mi vieja se conocieron en el año 1992/1993 cuando ella tenía 17/18 años, (mi mamá ya tenia a mi hermano de 1 año) , no tengo muchos datos, se que se llama Alberto, que cuando conocío a mi vieja tenía entre 35/40 años, el tenía familia, por lo que no creo que la familia sepa de ella o de mi. No estoy segura de si el sabía que mi mamá estaba embarazada o no, ella vivía en Constitución 2336, (Buenos Aires San Cristobal) entre Pichincha y Mateu, frente a una canchita, el vivía sobre Pichincha en una casa que era de la familia, mi vieja recuerda que cada mañana paseaba al perro en traje antes de ir a trabajar (dato que quizá sirva). Por razones de la vida ella se fue de ese lugar conmigo en la panza y la persona que estaba a cargo de mi vieja en ese entonces, dijo recordar que el fue un par de veces a preguntar por ella. Pero nadie sabía donde ella estaba.

Ahora pasaron 24 años y hace nada me entere que la persona que me dio el apellido no es mi papá y siento la necesidad de encontrarlo, quiero saber quien es , ponerle apellido a un nombre, descubrir mi identidad esa parte que es tan importante para mi.

El hoy en día debe tener unos 60/65 años, ya no vive donde antes , pero su nombre es Alberto y si vos conoces a alguien que se llame Alberto que haya vivido sobre la calle pichincha(entre altura 1400/1500) o si conoces a mi mamá o recordas conocerla y podes aportar algún dato te pido por favor que se comuniquen conmigo.

No importa si estas en duda, o crees que la conoces a ella o quizá pensas que alguien que conoces puede ser mi papá te pido que te comuniques, podemos aclarar dudas y quizás por ese pequeño dato que pudiste aportar yo encuentre a mi papá...

Capas alguien recuerde un hombre que vestía traje y paseaba a su perro cada mañana, algún amigo, conocido o familiar que sepa de alguien con ese nombre, esa edad aproximada, que haya vivido en ese barrio, en esa calle, en esos años.

Se que no es fácil pero tampoco imposible y no voy a rendirme.

Desde ya muchas gracias y acá les dejo una foto de mi mamá cuando tenía 26 años , es la mas antigua que tenemos. Espero sirva.