"En dos años y medio sólo hubo despidos, cierres de empresas y tarifazos en Chacabuco"

Rubén Darío Golía encabezó una mateada con tortas fritas y chocolate en el barrio “Santa Clara” en el domicilio de la Familia Arce.

En su discurso Golía dijo que "para mostrar los resultados de este gobierno municipal, nos remontaremos a nuestra gestión: en ocho años generamos importantes puestos de trabajo, abrimos 710 comercios y empresas, como por ejemplo Torres Americanas, (la cual hoy se encuentra con graves problemas), Maiten, una empresa Cordobesa de galletitas y Cuesta Colorada, un molino que importaba sus productos, y hoy han cerrado” y agregó "cuando asumió este gobierno lo primero que hizo fue pagar los fondos buitres, sacándoles la plata a los jubilados, ajustando a los trabajadores con despidos, y aplicando tarifazos, que son imposibles de pagar".



El exintendente aseguró que "vamos a ser nuevamente gobierno nacional, provincial y en Chacabuco, porque el Intendente Aiola representa al gobierno nacional que produce un saqueo de los ricos para los ricos" y agregó "qué hizo el intendente para que Nidera no cerrara, no gestionó nada para que se quedara, solamente entretuvo y protegió anotando en un cuadernito, que les iba a dar trabajo cuando inaugurara la empresa de luces LED. Hoy no está, ni la fábrica de LED, ni Nidera en Chacabuco".

Por último, Golía dijo que "gobernar no es sacarse fotos con sus funcionarios, es interpretar el sentimiento y la angustia que tiene el pueblo y darle respuestas inmediatas, acá no es gobernar con el Facebook y con las redes sociales o con los medios de comunicación, gobernar es estar en cada lugar resolviendo los temas".