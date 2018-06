Comparan al gobierno de Aiola con un tema de Shakira: "bruto, ciego y sordomudo"

El concejal de Chacabuco, Tomás Domínguez, aseguró que "el pueblo ya no tiene confianza en este gobierno" y para referirse a la actual gestión hizo alusión a una cita musical: "el gobierno de Aiola es bruto, ciego, sordo y mudo, como la canción de Shakira; es ciego porque no ve la realidad, sordo porque no escucha a la gente, mudo porque no da respuesta y bruto porque carece de sensibilidad, imaginación y creatividad".

Dominguez dijo que "los trabajadores de Chacabuco están viviendo un momento muy difícil, cada día son más los despidos y las familias que quedan sin empleo" afirmó el edil y se manifestó"sorprendido por la falta de respuesta del intendente". "La mayoría de los vecinos la están pasando mal: ven como aumentaron los alimentos, las tarifas, el combustible, los alquileres y la mayoría de bienes y servicios" declaró Domínguez.