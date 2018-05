Chacabuco: por la inflación, piden declarar la emergencia alimentaria

En la última sesión ordinaria, el bloque de concejales del Partido Justicialista de Chacabuco pidió en el Concejo Deliberante que se declare la emergencia alimentaria por la inflación y el aumento de precios de productos de primera necesidad.

En este sentido, señalaron que "los precios relevados en las distintas cadenas de supermercados y comercios minoristas en las últimas semanas han detectado aumentos en los alimentos”. Además,en la misma ocasión, solicitaron informes al municipio sobre los programas de alimentación de la Secretaría de Desarrollo Social.

En relación a estos temas, el presidente del bloque de concejales del Partido Justicialista, Javier Estévez, dialogó con Democracia y compartió apreciaciones al respecto.

“Nosotros hicimos dos proyectos, uno de ellos consiste en un pedido de informes para tomar conocimiento acerca de qué manera se están distribuyendo los alimentos secos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio”, indicó Estévez a este diario.

Asimismo, el concejal agregó “queremos ver cómo es el protocolo de distribución, cuál es el padrón de familias vulnerables a la que les distribuyen, cuánto dinero recibe el municipio de Provincia, cuánto está comprando, toda esa información no la tenemos y la necesitamos”.

En concreto, los ediles apuntan en el pedido de informe que buscan saber: con qué presupuesto cuenta el municipio para la compra de alimentos secos, qué cantidad de familias relevadas encuadran dentro de este programa, cuál es el protocolo de distribución y si intervienen las instituciones intermedias en la misma, cuántos y qué productos entregan por familia, si siguen en vigencia los programas de tarjetas alimentarias, programas para alimentos específicos y monto asignado a cada tarjeta, cómo se sigue implementando el programa abuelos: cuántos beneficiarios posee, cuantas viandas entrega y cuantos legajos de seguimiento de asistencias médicas tiene dicho programa.

“Todo esto surge porque hemos detectado demoras en la distribución de alimentos en los comedores y merenderos. Incluso, la Capilla y Cáritas están pidiendo alimentos en las misas del domingo, la gente nos manifiesta que no puede llegar a lo básico para comprar. Entonces, este pedido de informes es para saber cómo y de qué manera están trabajando” dijo Estévez.

Por otro lado el presidente del bloque de concejales del PJ apuntó que “además, esta semana presentamos un proyecto de ordenanza de declaración de la emergencia alimentaria para que el intendente de Chacabuco tenga más instrumentos de acción y así poder ampliar las partidas presupuestarias que tiene para el área social y revisar el tema de alimentos”.

Estévez sostiene que “declarar la emergencia alimentaria significaría que en el área social se amplíen las partidas presupuestarias para implementar programas nuevos y llegar a más personas, contar con mayor cobertura ante la demanda”.

Desde el bloque opositor en Chacabuco aseguran que “los productos básicos como la carne, la leche o el azúcar han aumentado mucho en las últimas semanas y, para colmo, ahora atravesamos los meses de frío y hay que sumar la calefacción, todas las tarifas, el gas natural, las garrafas, el combustible, entre otros puntos que inciden considerablemente en la economía familiar; los jubilados hoy están en una situación muy difícil, PAMI ya no les cubre todos los medicamentos como antes, es una situación social realmente compleja” y agregan que “como consecuencia de la situación económica generada por este gobierno se han acrecentado las demandas sociales, sobre todo la solicitud de alimentos, por eso consideramos que la declaración de emergencia es un instrumento necesario para el intendente”.

Todos de acuerdo

Esta semana en el Concejo Deliberante se aprobó por unanimidad el proyecto que planteaba solicitar al Organismo de Control de la Energía Eléctrica que excluya a la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco de los alcances de la resolución 167 que prohíbe el cobro en la factura eléctrica de todo concepto ajeno al consumo.

Con esta resolución, tanto la Tasa de Infraestructura Urbana como los Servicios Asistenciales, deberían dejar de cobrarse en la boleta de la luz, con lo que pierden cobrabilidad. La iniciativa fue presentada por el concejal Marcos Merlo y aprobada en el recinto por todos los bloques que lo integran.