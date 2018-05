Habló el vecino que visitó Vidal: “vino a cumplir una promesa que me hizo a mí”

La semana pasada, la visita de María Eugenia Vidal a la ciudad de Chacabuco generó polémica. Es que mientras la prensa había sido citada al Palacio Municipal, la gobernadora aterrizaba en un campo para visitar a un vecino.

En las últimas horas, Juan Carlos Moro, el hombre que visitó Vidal habló con el portal de noticias Chacabuco en Red y explicó en qué consistió el encuentro. “El 26 de marzo la gobernadora estuvo en Bragado en un acto al que asistí. En un momento ella dijo que el gobierno no iba a dejar a los chacareros solos, yo estaba detrás de una reja y le grite 'acá tiene un pequeño productor' y ella me miró. Cuando terminó el acto la llamé desde atrás de la reja y se acercó para hablar conmigo. Hablamos diez minutos y le hice cuatro o cinco reclamos. Cuando se fue me dijo 'voy a ir a tomar mates a tu casa, ¿puedo?', en ese momento un secretario me tomó los datos", contó Moro a Chacabuco en Red.

El pasado miércoles, el secretario se comunicó con Moro para decirle que al día siguiente iría a su casa para coordinar la visita de Vidal: “me preguntó de que iba a hablar con ella y le contesté que de cuestiones que interesan a los pequeños productores: créditos, aliento a la producción, impuesto inmobiliario, inundaciones. No tenía intenciones de hablar de política o del dólar” En cuanto a la visita del viernes contó que “Vidal llegó con tres camarógrafos, custodios y el secretario de la gobernación únicamente. No pude invitar a nadie a la reunión porque era privada, estuvo más de dos horas en mi casa."