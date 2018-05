El auto eléctrico de Chacabuco está cada vez más cerca de salir a la calle

Oscar Álvarez tiene 50 años y vive en Chacabuco junto a su familia.

Apasionado por los fierros, durante mucho tiempo se dedicó a preparar autos de Turismo Carretera y desde hace tres años, junto a sus dos hijos, Francisco y Valentina, trabaja en el diseño y fabricación de un auto eléctrico urbano que alcanza los 60 kilómetros por hora y tiene una autonomía de carga de dos horas.

El proyecto es aumentar la producción de autos en el Parque Industrial de Chacabuco y comercializarlos.

- ¿Cómo se les ocurrió fabricar un auto eléctrico en familia?

- Durante muchos años trabajé preparando autos de carrera, hice mucha experiencia y logré tener mi equipo en el Parque Industrial de Chacabuco. Con Francisco, mi hijo de 20 años, que está estudiando Ingeniería Industrial en la UCA,y Valentina, mi hija de 23 que es contadora, un día dijimos “vamos a pensar un proyecto en el que podamos devolverle al medio ambiente y la ecología parte de todo el oxígeno que consumimos durante muchos años”. Entonces empezamos a trabajar y logramos alcanzar el prototipo que es la etapa más larga, muy difícil, se consume mucho tiempo y dinero en algo que todavía no da sus frutos.

Nosotros teníamos preparada la fábrica para hacer autos de carrera, hacíamos uno y lo alquilábamos, corríamos con dos autos, tardábamos cuatro o cinco meses en hacerlos. Ahora hay que armar todo porque el objetivo es tener la fábrica de autos eléctricos en el parque industrial de Chacabuco.

- ¿Ustedes buscan comercializar el auto eléctrico en Chacabuco y otras ciudades?

- La idea es comercializar autos eléctricos, mi hija ya está trabajando con los costos y la puesta en marcha de la fábrica, porque no estamos ni cerca de una terminal de autos como las que conocemos, nosotros no trabajamos en serie, lo hacemos de manera “artesanal” y no podemos fabricar uno por día, ni mucho menos.

Ojalá podamos hacer muchos y tercerizar trabajo, mandar a hacer la estructura a un lugar, la carrocería a otro y nosotros dedicarnos a armar. Estamos muy esperanzados, muy ansiosos, es un proyecto lindo e innovador.

- ¿Cuáles son los principales obstáculos con los que se encuentran?

- Hay muchos inconvenientes, no es fácil conseguir los repuestos, hay que fabricarlos, el proyecto es nuestro y entendemos que no todos tienen por qué sentirse involucrados, a veces vamos a fábricas donde nos atienden muy fríamente, vamos por una sola pieza y como no lo miran de forma comercial, hacen que cueste muchísimo. Pero tenemos nuestros proveedores, vamos bien.

- ¿Cómo está compuesto el equipo de trabajo?

- Tenemos la parte de mecánica en el Parque Industrial con tres empleados y uno que viene después de hora. Tenemos dos ingenieros recién recibidos de la UBA que hicieron la tesis con la fábrica de autos eléctricos y trabajan con nosotros. Francisco, que está estudiando, y Valentina que se ocupa de los números y administración.

Hablamos a la noche, nos mandamos mensajes al grupo de Whatsapp, trabajamos en el diseño. Nosotros tenemos la idea de que los jóvenes encuentren su lugar, los chicos jóvenes trabajan en esto y eso nos gusta. Lo hacemos de una forma relajada y creemos que en algún momento vamos a llegar.Yo siempre les hablo y les digo que a un equipo como nosotros no nos van a parar. No paramos nunca de pensar a lo que podemos llegar. Es la única forma de seguir.

- ¿Cuáles son las características generales del auto?

- Es un auto eléctrico urbano, se puede andar a 60 km/h, eso lo limita la categoría en el que está incluido el auto. Con siete pesos de corriente eléctrica que gastás en tu casa podes andar 60 kilómetros de distancia. A 60km/h la autonomía eléctrica es de una hora y diez minutos, a 30 km/h la autonomía alcanza las dos horas. Ahora estoy probando un motor nuevo y tiene la característica de que cuando levantás el pie del acelerador, manda carga a la batería. Eso es del primer mundo, solamente levantando el pie hace de generador, nosotros le pusimos la computadora a un auto y descubrimos que en el pueblo una persona acelera un 55% y frena un 45%, o sea que el 45% del andar es levantar el pie, entonces eso nos permitiría andar a un poco más de 60 kilómetros . Es un auto urbano para reemplazar al auto tradicional y salir a hacer los mandados… es cómodo y chico.

No es para andar en avenidas ni en rutas, porque así lo estipula la categoría. Además, como nosotros no podemos fabricar muchos autos, podemos hacerlo de la forma e idea de cada cliente, ya sea color, si quieren ponerle algo puntual, cambiarle el interior, asiento de cuero, asiento común, incluso adaptados para personas con discapacidad. El auto pesa 500 kilos.

- ¿Ya tienen compradores interesados?

- Estamos buscando los diez primeros compradores para reunirnos y mandar a comprar los motores, que son importados. De esa manera, comprando en cantidad, se pueden bajar los costos. Al no fabricar en serie, el costo será más elevado pero es un vehículo que, en cuanto a consumo, gasta un 10% de lo que gasta un auto común. Además, al no tener muchos elementos de funcionamiento, es un problema menos a futuro.

- Hay mucha expectativa para ya ver el auto circulando en las calles de Chacabuco…

- Sí, el intendente está muy entusiasmado, tiene ganas de tener autos eléctricos en Chacabuco, quieren probarlo, sería un orgullo que en Chacabuco haya autos eléctricos fabricados por nosotros.

Lo presentamos en Chivilcoy, en la Fiesta del Maíz y la gente se entusiasma muchísimo. Invitamos a todos los chicos de la escuela industrial de Junín y de la Universidad, que estén interesados en venir a ver cómo fabricamos el auto eléctrico y, por qué no, tal vez el día de mañana también puedan involucrarse en este proyecto.